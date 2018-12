Prins Laurent ontpopt zich tot modelpapa: “Hij compenseert wat hij zelf tekort kwam als kind” MV

Bron: TV Familie 3 Royalty Prins Laurent (55) laat zich steeds vaker opmerken in een rol die het publiek niet meteen van hem gewend is. Namelijk als toegewijde papa voor z’n dochter Louise (14) en tweelingzonen Aymeric en Nicolas (12). Zo werd Laurent recent met z’n gezin gespot op de Brusselse kerstmarkt, waar hij z’n jongens trakteerde op een glaasje en Claire zich met Louise op de schaatsbaan waagde. Dat schrijft het blad TV Familie.

Vorige week werd de prins dan weer gezien in Wetteren, waar hij met zoon Nicolas langsliep in Brick Planet, een speelgoedzaak gespecialiseerd in Lego. Daar was ook de Sint op bezoek, maar het was Laurent die met alle aandacht ging lopen. Na het Lego-shoppen, wipten Nicolas en z’n vader nog even binnen in de lokale McDonald’s om er een hamburger met frietjes binnen te spelen.

Alledaagse zaken voor een doorsnee papa. Maar van Laurent zijn we dat niet gewend. Zijn het de naderende kerstdagen die de prins doen hunkeren naar quality time met z’n gezin? Is de rebel in Laurent niet meer? Of is hij eigenlijk altijd al een toegewijde papa geweest?

Verwaarloosd kind

“De monseigneur is de laatste tijd inderdaad opvallend vaak in het openbaar verschenen met zijn kinderen”, zegt royaltywatcher Thierry Debels. “Dat is niet van z’n gewoonte. En toch moeten we er ook niet van achterovervallen. Ondanks het feit dat Laurent de voorbije jaren tegen verschillende depressies heeft gevochten, staat hij wel te boek als een goede papa. Bezorgd ook. Zoals de meeste ‘gewone’ vaders, is hij erg begaan met hun schoolresultaten en ziet hij erop toe dat ze het goed doen.”

Dat Laurent zo waakt over het imago van z’n kinderen heeft volgens Debels een specifieke reden. “Hij compenseert wat hij zelf tekort kwam als kind”, klinkt het. “Zijn eigen vader, koning Albert, keek vroeger nauwelijks naar hem om. Laurent werd echt verwaarloosd door z’n ouders. Dat probeert hij nu recht te trekken door als papa zeker niet dezelfde fout te begaan. Op opvoedkundig vlak kan je prins Laurent weinig verwijten.”

Briefje van 10 euro

Is het niet vreemd dat Laurent alleen met Nicolas Lego ging shoppen in het Wetterse? “’t Is niet omdat Nicolas en Aymeric tweelingbroers zijn, dat ze dezelfde interesses delen, hé”, zegt Debels. “Laurent gaat wel vaker met één van z’n kinderen op pad. Met het hele gezin, zoals op de Brusselse kerstmarkt, is eerder uitzonderlijk. Grappig is ook dat Laurent, terwijl Claire en Louise aan het schaatsen waren, iets ging drinken met de ‘mannen’ en daadwerkelijk ook betaalde voor de consumpties. Al bestaat de kans dat hij het briefje van 10 euro nadien heeft teruggekregen.” Dat gebeurde zeker niet bij Brick Planet en in McDonald’s, waar Laurent alles netjes betaalde.

Vijf hamburgers

Dat Laurent steeds vaker met z’n gezin of één van de kinderen in het openbaar opduikt, is volgens Thierry Debels geen toeval. “Er gaat wellicht een strategie achter schuil”, zegt hij. “Laurent wil aan zijn broer én de buitenwereld tonen dat hij wel degelijk een prima familieman en huisvader kan zijn. Misschien zelfs nog beter dan koning Filip, die de laatste weken samen met Mathilde vaak in het buitenland vertoefde. Een papa die met z’n zoon naar McDonald’s gaat, dat wekt natuurlijk ook heel wat sympathie op. Wat ik wel vreemd vind, is dat Laurent - weliswaar met mes en vork - maar één Big Mac heeft gegeten. Van een bron binnen het paleis weet ik dat de monseigneur er vroeger soms vijf naar binnen speelde. Hij is dus duidelijk op alle vlakken ‘verbeterd’.”