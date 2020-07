Prins Laurent kampt met ernstige rugklachten: “Dringend weer naar dokter” BDB

17 juli 2020

20u43

Bron: ANP 0 Royalty Prins Laurent (56) heeft ernstige rugklachten. Daardoor verscheen hij met een wandelstok bij het concert voorafgaand aan de nationale feestdag. De prins moet naar eigen zeggen dringend opnieuw naar de dokter.

“Ik heb problemen met de rug”, vertelde Laurent aan ‘Het Nieuwsblad’. “Hoe het met mij gaat? Als je slecht wandelt, is het antwoord simpel: niet al te best, natuurlijk.” Toen hij woensdagavond in het Paleis voor Schone Kunsten de trap opging, had hij dan ook hulp nodig van z'n zus, prinses Astrid (58).

“Hopelijk haal ik het”, antwoordde Laurent nog op de vraag of hij komende dinsdag zoals aangekondigd aanwezig zal zijn bij de viering van de nationale feestdag. Zijn echtgenote prinses Claire (46) is in elk geval niet aanwezig. Zij lijdt aan een niet nader genoemde slepende ziekte en was ook een tijdje ziek door het coronavirus.

Rugklachten zijn trouwens een familiekwaal bij de Saksen-Coburgs. Koning Albert (86) lijdt al zo'n kwarteeuw aan ischias, een vorm van zenuwpijn in het been vanuit de rug. Ook z'n overleden broer koning Boudewijn had daar last van. En ook koning Filip (60) moest enkele jaren geleden z’n aanwezigheid op enkele gelegenheden annuleren omdat hij niet kon slapen door rugpijn.

Lees ook:

Prins Laurent verdedigt beleid van koning Leopold II: “Hij heeft ook heel veel voor ons land gedaan”

Prins Laurent: “Pas als mijn vzw die miljoenen terugkrijgt, kan ik m’n vrouw inschrijven bij het ziekenfonds” (+)