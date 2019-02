Prins Laurent: "Ik wilde in Libië gaan wonen" PhG

13 februari 2019

05u00

Bron: VRT NWS, EIGEN 13 Royalty Het heeft niet veel gescheeld of prins Laurent was naar Libië verhuisd. In 2008 sloot zijn vzw een contract af om de woestijn in dat land te bebossen. “Dat was het project van mijn leven. Ik wou zelfs met mijn gezin naar Tripoli verhuizen, voor 15 jaar. Ik had al een woning gevonden, de kinderen leerden Arabisch. Ze vonden het geweldig", zegt Laurent in een 'Pano'-reportage die vanavond wordt uitgezonden op Eén.

Twee weken geleden nog raakte bekend dat de prins een brief had geschreven aan premier Charles Michel. Daarin doet hij zijn beklag over het feit dat de regering hem niet geholpen heeft om het geld van zijn vzw te recupereren. Dat geld heeft hij tegoed van Libië, nadat dat land een contract had opgezegd voor het project. De vzw zou bossen aanleggen om de oprukkende woestijn een halt toe te roepen.

Prins Laurent stapte naar de rechter en kreeg gelijk. Libië moet zijn vzw 50 miljoen euro betalen, maar het geld kwam er niet. Dus hoopte de prins dat de regering hem zou helpen. “Ik heb een vonnis. Het is aan de overheid om dat te helpen uitvoeren. Dus wat is het probleem?”.

Die 50 miljoen zijn voor het algemeen belang. Prins Laurent

De brief was een soort ultieme zet, vertelt de prins. “Het was zeker niet de bedoeling om dit publiek te maken. We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat dit in uiterste discretie afgehandeld zou kunnen worden. Maar we hebben nooit een antwoord gekregen, nooit enige steun. U moet zich inbeelden dat we al vier jaar proberen te onderhandelen. Vier jaar! Zonder succes.”

Het geld is niét voor hem zelf, benadrukt de prins nog in de uitzending. “Die 50 miljoen zijn voor leefmilieuprojecten, voor het algemeen belang”, aldus prins Laurent in de uitzending van Pano. “Als de wet hetzelfde was voor iedereen, dan was ik al lang betaald.”

Volgens een Frans weekblad was de brief aanleiding voor een ruzie met zijn broer, koning Filip. Maar het paleis liet gisteren weten dat zowel Filip als Laurent volgende week aanwezig zal zijn op de jaarlijkse mis voor hun overleden familieleden. Ook hun vader, koning Albert II, tekent present.