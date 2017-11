Prins Laurent heeft zijn depressie zo goed als overwonnen ‘Hij verstopt zich nu gewoon voor Charles Michel’ MVO

07u49 0 BELGA Prince Laurent Royalty Prins Laurent (54) liet zich dit jaar niet zien op Koningsdag en stuurde vrouwlief Claire (39) ter vervanging naar het Te Deum. Officieel zit Laurent nog steeds ziek thuis, maar wij vernamen dat hij zijn depressie inmiddels overwonnen heeft. Wat is er dan wel aan de hand?

Twee maanden al zit prins Laurent thuis met een ziekenbriefje. Niemand wil of kan zeggen wat hem mankeert, maar wij vernamen uit goede bron dat hij een depressie had. Toeval of niet, Laurent werd ziek op het moment dat premier Charles Michel hem op z'n donder wou geven. De prins had op de Chinese ambassade getoast op de 90ste verjaardag van het ‘Volksbevrijdingsleger’. Dat is een politieke daad met diplomatieke consequenties en dus had de prins vooraf toestemming moeten vragen aan de regering. Zelf vindt Laurent dat hij mag doen wat hij wil en nergens toestemming voor nodig heeft.



Fratsen beu

Charles Michel is de fratsen van Laurent meer dan beu. De premier is van plan hem zijn dotatie van 300.000 euro per jaar minstens ten dele af te pakken, maar wilde Laurent eerst de kans geven om zich te verdedigen. Laurent daagde niet op en stuurde zijn advocaat met een ziektebriefje naar de premier. Eerst zou Laurent een week of drie buiten strijd zijn, ondertussen laat hij zich al twee maanden nergens zien. En dat geeft ook problemen.

Prestaties oplijsten

Elk jaar moet prins Laurent oplijsten wat hij allemaal heeft gedaan voor het land om een dotatie van 25.000 euro per maand te rechtvaardigen. Zelfs als de prins in goede gezondheid verkeert, is die lijst bijzonder kort. In 2017 zal er nog minder op staan. Laurent had immers aan het paleis laten weten dat hij niet in staat was om het Te Deum ter ere van koning Filip (57) bij te wonen, maar realiseerde zich opeens dat hij dan weer een activiteit minder op zijn prestatielijst kan zetten. En dus liet hij zich op het allerlaatste moment vervangen door prinses Claire. Die lachte, zwaaide, schudde handen en zei dat het goed gaat met Laurent.

Mentaal sterker

Dat blijkt ook te kloppen. Wij horen van een goede kennis dat Laurent zijn depressie zo goed als overwonnen heeft. ‘Waarschijnlijk had hij het mentaal wel aangekund om aanwezig te zijn op het Te Deum’, horen we. ‘Maar Laurent weet dat Charles Michel hem dan meteen op de rooster zal leggen. De prins wil zich nog wat verstoppen.’ Ondertussen wordt de uitleg van Laurents advocaat bestudeerd op het kabinet. Charles Michel heeft aangekondigd dat hij nadien een straf zal voorstellen voor de steeds minder zieke prins.