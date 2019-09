Prins Laurent doet aan 'wedding crashen' in Brugge BH

00u00 0 Royalty Op de Grote Markt van Brugge werd zaterdag, in aanwezigheid van prins Laurent en de Britse prins Andrew, 75 jaar bevrijding herdacht. Na de parade werden de eregasten op het stadhuis ontvangen, waar ook een huwelijk plaatsvond. Onze prins kon het niet laten om het pasgetrouwde stel te begroeten en zelfs met hen op de foto te gaan.

Op voorhand was er heel wat te doen over de komst van de Britse prins Andrew - net als Laurent ook het zwarte schaap van de familie. Door zijn vriendschap met Jeffrey Epstein stond hij de laatste tijd in het oog van de storm. Zo was de Hertog van York bijvoorbeeld niet meer welkom op een officiële activiteit in Noord-Ierland. Zijn aanwezigheid in Brugge lokte echter geen negatieve reacties uit bij het publiek.