Prins Laurent bezoekt winteropvang voor daklozen: “Ik ben gelukkig als de anderen gelukkig zijn” SD

22 december 2018

11u13

Bron: VRT 0

Prins Laurent, prinses Claire en hun drie kinderen hebben een bezoek gebracht aan de winteropvang voor ‘daklozen en hun huisdier’. Het gaat om een initiatief van de Stichting Prins Laurent in Brussel. Dankzij de stichting hebben de voorbije twee jaar zes daklozen de weg gevonden naar een job, zo vertelde de prins trots. Het was trouwens lang geleden dat de pers nog eens welkom was op een van zijn activiteiten.