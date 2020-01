Prins Laurent begrijpt situatie van prins Harry: “Een mens zou geen eigendom mogen zijn van zijn familie” TDS

23 januari 2020

10u48

Bron: Sudpresse 8 Royalty Prins Laurent (56) heeft in de Franstalige media gereageerd op de beslissing van prins Harry en Meghan Markle om een stap terug te zetten uit de Britse monarchie. De prins begrijpt waarom het koppel er voor kiest om afstand te nemen van de koninklijke familie en alle taken die daar bij komen kijken. “Een mens zou geen eigendom mogen zijn van zijn familie”, zegt hij tegen Sudpresse.

“De beslissing van prins Harry bewijst één ding: je bent slechts ‘de zoon van...’”, zegt Laurent. “Je bent een object. Dat is onaanvaardbaar, je kan een mens niet in zo’n situatie laten vertoeven. Een mens zou geen eigendom mogen zijn van zijn familie, of van een overheid. Of je zou ervoor gecompenseerd moeten worden. Daarom ben ik er zelf ook nooit mee akkoord gegaan. En daarvoor ben ik gestraft. Hopelijk verandert dat, want ik wil niet het slachtoffer zijn van archaïsche mensen. Ik wil niet langer een ding zijn dat eigendom is van een structuur of een regering of een staat.”

Ook eerder reageerde de prins al op de ‘stap terug’ van Harry en Meghan. “Als Harry en Meghan blij zijn, ben ik dat ook”, zei hij op het nieuws dat zijn Britse collega financieel onafhankelijker willen worden. “Ik had ook een job. Ik hoop nog altijd die terug op te nemen.” Harry staat dan met zijn zesde plaats wel iets meer vooraan in de lijst van troonopvolgers dan Laurent, die 13de staat, de twee prinsen hebben uiteindelijk weinig kans ooit koning te worden. Dat hebben ze alvast gemeen. “Ik ken Harry, ja… maar ik heb daar niet veel over te melden. Het is hun eigen beslissing. Het zijn eigenlijk mijn zaken niet.”

(lees verder onder de foto)

Dezelfde plannen?

Of Laurent zelf al heeft overwogen om dezelfde stap te zetten als Harry, met name een job zoeken en financieel onafhankelijk worden? “Luister. ik had een job over hernieuwbare energie en duurzame landbouw. Ik hoop nog altijd die job die ik zelf gecreëerd heb, terug op te nemen. Het is op de goede weg maar ik kan u niet meer melden”, aldus de prins.

Zoals bekend werd de vzw Kint, één van Laurents milieuprojecten enkele jaren geleden opgedoekt. Ook zijn project in Libië, waarbij hij woestijngebied wilde bebossen, draaide slecht uit. De prins wacht nog steeds op 50 miljoen euro die Libië hem moet betalen nadat de rechtbank daarover een uitspraak had gedaan.

Prins Laurent blijft intussen wel zeer actief. Hij liet vorig jaar een recordaantal officiële activiteiten optekenen. Maar zijn hart blijft nog altijd voor zijn projecten kloppen, zo liet hij verstaan. “Ik beschouw mijn activiteiten en mijn projecten op gebied van leefmilieu en duurzame landbouw en duurzame energie als belangrijk. Ik hoop die terug te vinden. Ik denk dat de politiek nu goed bezig is. Voilà.”