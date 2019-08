Prins Laurent alweer op vakantie met prinsenkoppel dat op aandacht kickt KAR

08 augustus 2019

00u00 1 Royalty Als prins Laurent op vakantie gaat, is prins Charles van Bourbon in de buurt. Ze zijn van hetzelfde jaar en leven graag op grote voet - maar de eerste staat toch nog steeds in de lijn van de troonopvolging, terwijl de andere niet eens meer tot een echte koninklijke familie behoort. Al kicken Charles en zijn Camilla wel op aandacht.

Als bevriende prinselijke gezinnen samen op vakantie gaan, huren ze een luxejacht en gaan ze wat ronddobberen op de Middellandse Zee bij Saint-Tropez. Prins Laurent (55) en prinses Claire (45) zijn al jaren goed bevriend met prins Charles de Bourbon des Deux-Siciles (55) en zijn wederhelft prinses Camilla (48). Ze zijn eerder al samen gespot voor de kust van Portugal en Frankrijk, waar ze genieten van de rust en de zee, en in 1998 was Laurent eregast op het huwelijk van het koppel in Monaco. In een verder verleden lieten de twee prinsen zich geregeld zien op mondaine feestjes in Italië. Sinds vele jaren zijn ze op hun luxeboten tijdens de zomer een dankbare prooi voor paparazzi. Vorig jaar zei de prinses van Bourbon in een interview met 'Le Soir Mag' nog dat ze "de voorbije zeven zomers samen hebben doorgebracht. Onze kinderen zijn samen met die van Laurent en Claire opgegroeid".

Vooral Laurents dochter Louise (15) kan het goed vinden met de dochters van de Bourbons, Maria Carolina (16) en Maria Chiara (14). Beide tieners lijken te hopen een rijke man aan de haak te slaan en showen hun talenten uitgebreid op Instagram. Ze dromen ervan model of actrice te worden. De tienermeisjes spreken ook zes talen, waaronder Russisch - altijd handig als je een steenrijke Rus wil charmeren.

Feesten met de jetset

Hun ouders kicken ook op aandacht. Ze wonen in een gigantische villa in Saint-Tropez, maar verblijven meestal bij de jetset in Parijs, Rome en Monaco, waar ze exclusieve feestjes afschuimen. Het huis Bourbon-Deux Siciles is een oude dynastie die over het zuiden van Italië heerste in de 18de en 19de eeuw. Maar ook al is hun koninkrijk al meer dan 100 jaar geleden uitgedoofd en maken ze geen enkele aanspraak meer op welke troon dan ook, ze vinden zichzelf toch heel belangrijk. De discretie die mensen met echt blauw bloed kenmerkt, is niet aan de Bourbons besteed. Getuige daarvan zijn hun foto's in het gezelschap van prins Albert van Monaco of de Amerikaanse president Trump in zijn club in Florida - om er maar enkele te noemen.