Prins Joachim moet boete van ​10.400 euro betalen

10 juni 2020

15u31 0 Royalty Nadat hij betrapt werd op een feestje in het Spaanse Córdoba, krijgt prins Joachim het zwaar te verduren. De 28-jarige zoon van prinses Astrid krijgt nu ook de rekening gepresenteerd: de Spaanse autoriteiten leggen hem een boete van 10.400 euro op.



Prins Joachim vloog van Brussel naar Madrid en woonde in Córdoba een feestje bij in een huis waar 27 andere mensen aanwezig waren. Nadien testte hij positief op het coronavirus. Hij moest naar verluidt in Spanje zijn om stage te lopen bij een bedrijf. Dat zou verklaren waarom hij ons land mocht verlaten. Reizen voor het werk worden beschouwd als essentiële verplaatsingen.

Hij bood al zijn excuses aan, maar daar stopt het niet. Woensdag werd bekend dat Joachim een boete van 10.400 euro zal moeten betalen. Niet omdat hij op een feestje aanwezig was, maar omdat hij niet in quarantaine is gegaan bij aankomst in Madrid. De royal reisde direct door naar Córdoba. “Een ernstig misdrijf tegen de wet voor de bescherming van de veiligheid van de burger.” Hij krijgt vijftien dagen tijd om in beroep te gaan. Als de prins de boete accepteert, moet hij slechts de helft betalen en zou hij ervan verlost zijn met 5.200 euro.

