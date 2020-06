Prins Joachim (28) biedt excuses aan voor schenden coronamaatregelen, premier Wilmès: “Case closed” avh lh

31 mei 2020

22u28 292 Royalty Prins Joachim, de zoon van prinses Astrid, heeft via een persbericht zijn excuses aangeboden nadat hij aanwezig was op een feestje in het Spaanse Córdoba. De prins testte na het feestje positief op het coronavirus. “Ik heb grote spijt”, luidt het. “Ik zal de gevolgen dragen.” Voor premier Sophie Wilmès zijn de excuses voldoende. “Case is closed”, zei ze bij de heropening van het Atomium.



Prins Joachim vloog vorige week zondag van Brussel naar Madrid en woonde in Córdoba een feestje bij in een huis waar 27 andere mensen aanwezig waren. Nadien testte hij positief op het coronavirus.

Joachim liet vandaag via zijn advocaat een persmededeling uitsturen. Daarin biedt de prins zijn excuses aan voor het niet-respecteren van de coronamaatregelen. “In deze moeilijke tijden wilde ik niemand beledigen. Ik heb grote spijt van mijn daden en zal de consequenties dragen. Joachim van België”, luidt het.

De prins verbleef de afgelopen maanden bij zijn ouders. Zondag 24 mei vloog hij vanuit Brussel naar Madrid. Van daaruit reisde hij door naar Cordoba. Hij moest naar verluidt in Spanje zijn om stage te lopen bij een bedrijf. Dat zou verklaren waarom hij ons land mocht verlaten. Reizen voor het werk, worden beschouwd als essentiële verplaatsingen.

“Prins Joachim heeft zich verontschuldigd voor zijn gedrag. Hij heeft ook laten weten dat hij bereid is eventuele sancties te ondergaan. Dat is gewoon maar normaal. Case is closed”, zei premier Sophie Wilmès vandaag bij de heropening van het Atomium in Brussel.

Prinses Astrid, de moeder van Joachim, zei “geen commentaar” te hebben op de vraag wat ze van zijn gedrag vond. Wel liet ze vallen dat het beter gaat met de prins.

Ook Astrid en Lorenz werden getest, maar die uitslag was negatief. Joachim zit in Spanje in quarantaine.