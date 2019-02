Prins Harry wilde mee naar Parijs om Diana’s lichaam op te halen. Zijn vader Charles weigerde dat bvb

03 februari 2019

16u28

Bron: Mirror 0 Royalty De Britse prins Harry is open geweest over zijn intense verdriet na de dood van zijn moeder, prinses Diana, toen hij nog maar 12 jaar oud was. Zijn wereld stortte in na het tragisch auto-ongeval in een tunnel in Parijs op 31 augustus 1997.

Diana had met haar jongste zoon Harry een ongelooflijk nauwe band. Ze werden vaak samen speels gespot. Ze grapten met elkaar en knuffelden erop los.

“William en Harry waren prioriteit”

Op het moment dat Diana verongelukte was prins Charles samen met zijn zonen William en Harry en de Queen op vakantie in Balmoral in de Schotse Hooglanden. Charles was de eerste die op de hoogte werd gebracht van het overlijden van zijn ex-vrouw.



Prins Harry was ten einde raad. Hij wilde alles doen voor zijn geliefde moeder. Zo vroeg hij aan zijn vader of hij met hem mee mocht naar Parijs om Diana’s lichaam op te halen. Maar Charles was vastbesloten dat hij zijn kinderen wilde beschermen tegen het hartzeer waarmee ze te maken kregen. Daardoor weigerde hij Harry’s verzoek.

Richard Kay, journalist en vriend van Diana vertelde in een documentaire op de Britse zender Channel 5 dat “de Queen en prins Charles erin overeenkwamen dat op dat moment de jongens hun belangrijkste prioriteit waren”.

Koninklijke vlucht

Prins Charles reisde dus alleen naar Parijs om het lichaam van zijn ex-vrouw naar Groot-Brittannië terug te brengen. Dat was een van de enige dingen waarover hij het met de Queen eens zou zijn na de dood van Diana.

“Charles nam het besluit dat hij naar Parijs ging om het lichaam van Diana terug naar huis te halen”, aldus Richard Kay. “Dat was een verrassende en prachtige zet. Eigenlijk had hij geen recht om daar te zijn. Hij was namelijk haar ex-man, maar ook wel de vader van haar zonen. Daarom besloot hij naar Parijs te gaan.”

“Charles wilde een koninklijke vlucht naar Parijs nemen, maar de Queen stond dat niet toe. Hij vocht harder dan ooit tevoren voor haar.”, zo vertelde Kay. De prins van Wales weigerde om op zijn stappen terug te keren en uiteindelijk stemde de Queen ermee in om hem toch een koninklijke vlucht toe te staan om Diana terug te halen.

Intens verdriet

Na de dood van Diana gaf Harry toe dat hij hard heeft geworsteld met zijn verdriet. Het inspireerde hem tot de oprichting van enkele initiatieven op het gebied van geestelijke gezondheid. Daarmee wilde hij andere mensen aanmoedigen zich open te stellen voor hun gevoelens.

Hij betreurt het dat hij zich niet eerder heeft opengesteld over de dood van zijn moeder. In een emotionele documentaire vorig jaar zei Harry dat hij “weigerde te accepteren” dat zijn moeder weg was. Het was alleen maar ongeloof toen hem het nieuws in Balmoral verteld werd.

Beschermende vader

Hij prees ook zijn vader prins Charles, omdat hij er altijd voor hem was na de dood van Diana. “Voor een ouder moet het feit dat je aan je kinderen moet vertellen dat de andere ouder overleden is, één van de moeilijkste dingen in hun leven zijn”, aldus Harry.

“Ik weet niet hoe je daarmee exact omgaat. Maar hij was er wel degelijk voor ons. Hij was onze enige ouder die voor ons overbleef. Hij probeerde zijn best te doen en ervoor te zorgen dat wij beschermd en verzorgd werden.”

