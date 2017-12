Prins Harry vroeg zijn broer William als getuige op zijn huwelijk MVO

Broers, beste vrienden, en binnenkort ook bruidegom en getuige: prins Harry heeft prins Williams gevraagd als getuige op zijn huwelijk. Williams vrouw, Kate Middleton, zou geen rol spelen in de ceremonie.

Het zal dus William zijn die achter Harry staat wanneer die het jawoord geeft aan zijn vriendin, Meghan Markle, in mei volgend jaar. Kate zal geen specifieke rol krijgen in de ceremonie, omdat ze haar handen vol heeft met haar drie kinderen. De Hertogin van Cambridge is momenteel zwanger van haar derde kind, en zal een maand voor het huwelijk bevallen.

Haar eerste twee kinderen, Harry's neefje en nichtje prins George en prinses Charlotte, zouden wél als bruidskindjes meelopen tijdens de kerkdienst.