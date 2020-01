Prins Harry voor het eerst in het openbaar sinds “Megxit” Redactie

16 januari 2020

13u03 0

De hertog van Sussex is aanwezig op de loting voor de Rugby League World Cup. Die wereldbeker wordt in 2021 georganiseerd in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De trekking vindt plaats op Buckingham Palace. Het is de eerste keer dat prins Harry in het openbaar verschijnt sinds hij en zijn vrouw Meghan Markle bekendmaakten dat ze een stap terug willen zetten.

Harry en Meghan willen een stap terugzetten en financieel onafhankelijk worden van het Britse koningshuis. Zo wil het koppel ook meer tijd doorbrengen in Canada.