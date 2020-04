Prins Harry vindt het leven in LA “moeilijker dan verwacht” MVO

Bron: DailyMail 0 Royalty Hoewel hij vlak voor de lockdown holderdebolder van Canada naar het zonnige Los Angeles trok, lijkt prins Harry (35) nu toch spijt te hebben van die beslissing. Dat beweert Dr. Jane Goodall, een goede vriendin van de hertog van Sussex. Zij beweert contact te hebben gehad met Harry sinds zijn grote verhuis, die hem minder bevalt dan hij aanvankelijk gedacht had. “Hij worstelt met het leven in LA.”

Primatoloog Goodall (86), die zich specialiseert in onderzoek naar chimpansees, sprak regelmatig met Harry in de periode die voorafging aan de Megxit, maar ook daarna. Nu hij samen met zijn vrouw, Meghan (38), en zoontje Archie (11 maanden) naar Noord-Amerika is verhuisd, blijkt hij daar toch niet helemaal op zijn plaats. “Hij kon me niet exact vertellen wat hij voor de rest van zijn carrière heeft gepland”, aldus Jane. “Dus ja, hij vindt het leven in LA moeilijk. Hij worstelt om zich aan te passen.”

Goodall is ook goed bevriend met Meghan. Vorige zomer werd ze uitgenodigd bij hen thuis in Frogmore Cottage, toen nog hun vaste basis in Groot-Brittannië. “Ik was één van de eerste personen buiten de koninklijke familie die Archie heeft vastgehouden”, zei ze daar trots over. Daarnaast liet ze nog vallen dat Harry maanden voor de Megxit-aankondiging al hints liet vallen over zijn vertrek bij de monarchie. “Ze hadden dit al goed op voorhand gepland, maar toch blijkt de uitvoering van dat plan ingewikkeld.”

Koninklijk leven

Wat vooral opviel was dat Harry geen koninklijk leven wilde voor Archie. “Als grapje liet ik de kleine jongen het typische ‘zwaaien zoals de Queen’ voordoen aan zijn vader. Ik vroeg hem vanaf welke leeftijd kinderen eigenlijk klaargestoomd werden voor het koninklijke protocol. ‘Nee’, zei hij meteen. ‘Hij gaat zo niet opgroeien.’”

Ondanks het feit dat het zijn echtgenote was die per se terug naar LA wilde, vindt Goodall Meghan naar eigen zeggen een goede match voor de prins. Voornamelijk omdat Meghan uitgesproken tégen de jacht is, en dat vindt Jane als dierenrechtenactivist prachtig. “William en Harry gingen vroeger vaak samen op jacht en schoten dan wilde dieren neer... Nu Harry met Meghan getrouwd is vermoed ik dat dat voor hem is afgelopen.”