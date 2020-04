Prins Harry videochat vanuit Los Angeles met ouders van hulpbehoevende kinderen LOV

16 april 2020

20u44 0 Royalty Prins Harry (35) en Meghan Markle (38) namen enkele weken geleden hun intrek in hun Prins Harry (35) en Meghan Markle (38) namen enkele weken geleden hun intrek in hun villa in Malibu , en namen ook officieel afscheid van hun koninklijke titel. Toch blijft de prins zich inzetten voor goede doelen, en belde hij afgelopen weekend met ouders van hulpbehoevende kinderen voor de organisatie WellChild.



Geen koninklijke titels meer voor Harry en Meghan, maar toch blijven ze enkele rollen aanhouden die ze in hun functie uitoefenden. Zo is Harry al enkele jaren verbonden aan WellChild, een organisatie die zich inzet voor hulpbehoevende kinderen. Voor de ouders is deze coronacrisis extra zwaar, want sommige families moeten het zonder hulp van zorgverleners stellen, om het risico op besmetting voor hun kwetsbare kinderen te minimaliseren.

Respect

Om ze een hart onder de riem te steken, deed de prins een gezamenlijke videochat met enkele ouders van hulpbehoevende kinderen. “Ik kan me niet voorstellen hoe moeilijk dit voor jullie moet zijn”, vroeg hij zich af. Hij grapte dat het voor hem en Meghan al lastig is met kleine Archie thuis, die zo'n 11 maanden oud is. “Ik kan dus alleen maar mijn respect uiten voor jullie, als ik zie wat jullie meemaken.”

Toch probeert Harry ook positiviteit aan de man te brengen. “We kunnen veel tijd met onze gezinnen doorbrengen. De momenten dat je samen hard moet lachen om iets, dat zijn momenten die we moeten koesteren. Een halfuur later of een dag later kan je iets heftig meemaken, daar kunnen we niet onderuit.”

Op Pasen zouden Harry en Meghan nog vrijwilligerswerk hebben verricht in Los Angeles, door eten rond te brengen bij gezinnen die zwaar getroffen zijn door de maatregelen. Ook deze week deden ze dat nog eens.

