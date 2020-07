Prins Harry spreekt in videoboodschap over ‘Black Lives Matter’: “Het is nu tijd voor verandering” MVO

02 juli 2020

08u22

Bron: ANP 0 Royalty Prins Harry (35) heeft woensdag gesproken tijdens de uitreiking van de Diana Awards, die plaatsvonden op de geboortedag van zijn moeder Diana. Tijdens de Diana Awards worden jongeren die zich inzetten om de wereld een betere plaats te maken in het zonnetje gezet. De hertog van Sussex sprak in een videoboodschap alle jongeren lovende woorden toe.

“Ik ben ontzettend trots om deel uit te maken van deze onderscheidingen, aangezien ze mijn moeder eren en het beste in mensen als jullie naar boven brengen. Jullie doen allemaal zulk geweldig werk en in een tijd van grote onzekerheid hebben jullie de kracht en inspiratie gevonden om iets goeds voor de wereld te doen”, begon Harry zijn boodschap.

In zijn boodschap stond Harry ook stil bij racisme. “Mijn vrouw zei pas nog dat onze generatie en die voor ons niet genoeg hebben gedaan om fouten uit het verleden goed te maken. Het spijt mij ook, dat we nog geen wereld hebben gemaakt die jullie verdienen. Institutioneel racisme heeft geen plaats in onze samenleving”, aldus Harry.



Naast de hertog van Sussex spraken ook sterren als zanger Liam Payne en actrices Emma Thompson en Miranda Hart de jonge wereldverbeteraars toe.

