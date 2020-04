Prins Harry smeekte schoonvader om vuile was niet buiten te hangen BDB

20 april 2020

19u14

Bron: ANP 0 Royalty Prins Harry (35) heeft in aanloop naar zijn huwelijk met Meghan Markle (38) z’n schoonvader Thomas herhaaldelijk gesmeekt om niet met de Britse tabloids te praten. Dat concludeert The Guardian uit sms'jes van de hertog van Sussex die zijn opgenomen in rechtbankstukken Prins Harry (35) heeft in aanloop naar zijn huwelijk met Meghan Markle (38) z’n schoonvader Thomas herhaaldelijk gesmeekt om niet met de Britse tabloids te praten. Dat concludeert The Guardian uit sms'jes van de hertog van Sussex die zijn opgenomen in rechtbankstukken in de zaak tegen Mail on Sunday

Meghan Markle klaagt de uitgever van de Mail on Sunday aan wegens vermeende inbreuk op haar privacy en misbruik van haar persoonlijke gegevens. De krant heeft fragmenten gepubliceerd uit een brief die ze naar haar vader had gestuurd waarin ze haar beklag deed over hoe hij haar behandelt. De krant voert aan dat ze als lid van de koninklijke familie geen reële verwachting had van privacy en dat ze geen afspraak had met haar vader over geheimhouding van de brief.

De zaak wordt vrijdag behandeld, maar uit de stukken die maandag bij de rechtbank zijn ingediend, blijkt dat Harry herhaaldelijk contact zocht in de dagen voor het koninklijke huwelijk in mei 2018. Van Thomas Markle, die in Mexico woont, werd verwacht dat hij zijn dochter naar het altaar zou begeleiden, maar voordat het zover was sprak hij met Mail on Sunday en voorzag de krant van foto's van zichzelf tijdens de voorbereidingen op de bruiloft.

Dat Harry de situatie probeerde te redden, blijkt uit deze sms: “Tom, Harry weer. Ik moet je echt spreken. Je hoeft je niet te verontschuldigen, we begrijpen de omstandigheden, maar publieke uitspraken maken de situatie alleen maar erger. Als je van Meg houdt en het goed wilt maken, bel me dan, want er zijn meer opties waarbij je niet met de media hoeft te praten. Zij hebben trouwens deze hele situatie gecreëerd. Dus bel me alsjeblieft zodat ik het kan uitleggen. Meg en ik zijn niet boos, we hoeven je alleen maar te spreken. Bedankt.” Harry voegde er nog aan toe: “Oh, elk gesprek zal averechts werken, geloof me Tom. Alleen wij kunnen je helpen, zoals we al vanaf dag 1 proberen.”

In plaats van te reageren op de smeekbedes van Harry communiceerde Thomas via de Amerikaanse showbizzwebsite TMZ. Die meldde dat vader Markle een hartaanval had gekregen. Meghan moest dit tijdens haar voorbereidingen op het huwelijk zelf uit de pers vernemen. Nadien stuurde ze haar vader een bericht om steun te bieden. “Ik heb het hele weekend contact met je gezocht, maar je neemt geen van onze telefoontjes op en beantwoordt geen sms. Ik ben erg bezorgd over je gezondheid en veiligheid, maar we kunnen je niet beschermen als je niet reageert. Heb je hulp nodig? Kunnen we het beveiligingsteam sturen? Het spijt me heel erg dat je in het ziekenhuis ligt, maar ik wil graag dat je contact met ons opneemt. In welk ziekenhuis lig je?”, klonk het.

Nadat Markle het aanbod van bewakers had geweigerd om hem tegen paparazzi te beschermen, stuurde Meghan hem opnieuw een bericht. “Harry en ik hebben eerder vandaag een beslissing genomen en sturen dezelfde beveiligingsmedewerkers die je dit weekend hebt weggestuurd om er zeker van te zijn dat je veilig bent. Ze staan voor je klaar zodra je ze nodig hebt. Bel alsjeblieft zo snel mogelijk... dit alles is ongelooflijk zorgwekkend, maar je gezondheid is het belangrijkst.”

In de rechtbankstukken zegt Meghan dat ze alleen nog maar schriftelijk communiceert met haar vader. Zijn laatste telefoontje op de ochtend van haar bruiloft, nog voor 5 uur 's ochtends, heeft ze gemist.

