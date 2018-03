Prins Harry schrijft brief aan de ouders van een dode soldaat KDL

06 maart 2018

08u34

Bron: ANP 0 Royalty De ouders van een overleden soldaat die in 2008 met Prins Harry in Afghanistan diende, hebben een brief die de prins hen onlangs schreef geopenbaard. Harry schreef de ouders in januari van dit jaar nadat Nathan Hunt onverwacht was overleden, mogelijk als gevolg van posttraumatische stressstoornis.

De soldaat werd dood in zijn huis gevonden. Harry stuurde de ouders een brief met troostende woorden over het verlies van zijn strijdmakker. Harry heeft het in zijn brief over "trotse herinneringen aan de tour in Afghanistan samen met Nathan". "Het is wreed om een familielid op zo een jonge leeftijd te verliezen. Namens Meghan en mijzelf zeg ik u dat u in onze gedachten zit en dat we u alle kracht toewensen in deze zware tijden", schrijft Harry nog.

Met het openbaren van de brief van prins Harry hopen de ouders van Hunt meer begrip te kweken voor mensen die lijden aan posttraumatische stress.