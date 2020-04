Prins Harry schrapt koninklijke achternaam bij inschrijven bedrijf BDB

13 april 2020

Bron: ANP 0 Royalty Bij de inschrijving van het bedrijf Travalyst heeft prins Harry (35) zijn koninklijke achternaam Mountbatten-Windsor weggelaten. Volgens Britse media gebruikte hij ‘Prince Henry Charles Albert David, Duke of Sussex’. Het bedrijf is mede door Harry opgezet om toerisme te bevorderen dat mens en milieu niet schaadt.

"Samen met de hertog van Sussex willen we een beweging op gang brengen van gelijkgestemde bedrijven, organisaties en veranderingsgezinde mensen. Zo willen we de toekomst van het reizen duurzamer maken en hierbij ook de lokale gemeenschappen ondersteunen", zo is te lezen in de doelstellingen van Travalyst.

Harry gebruikte zijn koninklijke achternamen nog wel bij het opzetten van de goededoelenstichting Archewell die hij afgelopen week oprichtte samen met z’n echtgenote Meghan Markle. De naam verwijst naar hun zoontje Archie, maar eveneens naar het woord 'arche' dat 'bron van actie' betekent in het Grieks.

