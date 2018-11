Prins Harry roept alle Britten op om hiv-test te ondergaan TDS

17 november 2018

16u44

Bron: ANP 0 Royalty In een videoboodschap roept prins Harry de Britten op zich te laten testen op hiv om de verspreiding van het hiv-virus een halt toe te roepen. In de video, die zaterdag werd verspreid door Kensington Palace, vraagt Harry aandacht voor de start van de nationale hiv-testweek.

“Een hiv-test doen is iets om trots op te zijn, niet iets om je voor te schamen”, zegt prins Harry, die vindt dat er nog steeds een stigma rust op het onderwerp. “We kunnen geen einde maken aan hiv totdat het testen op hiv als volkomen normaal wordt beschouwd en voor iedereen toegankelijk is.”

Harry is blij dat het aantal nieuwe hiv-infecties afneemt in het Verenigd Koninkrijk. “In de afgelopen twee jaar is het aantal besmettingen landelijk afgenomen met 28 procent. Dat mensen zich hebben laten testen heeft daar flink aan bijgedragen. Maar we kunnen niet achterover gaan leunen. Een op de acht hiv-geïnfecteerden weet niet dat hij of zij drager is van het virus. En vier op de tien krijgen de diagnose veel te laat.”

Gratis

Harry liet zich zelf in 2016 testen op hiv. Dat deed hij live op Facebook, om te laten zien hoe makkelijk het is om een hiv-test te doen. In hetzelfde jaar deed hij het nogmaals, samen met zangeres Rihanna. “Ik kreeg al na een paar minuten het resultaat. Je hoeft trouwens niet eens naar een kliniek te gaan. Tijdens de nationale hiv-testweek zijn er organisaties die in jouw stad of dorp gratis testen in kerken, winkelcentra en bij sportclubs. En het kan ook thuis. Als je onverhoopt toch positief wordt getest, krijg je de juiste behandeling om gezond en gelukkig verder te kunnen leven en ben je ervan verzekerd dat je het virus niet meer doorgeeft.”

Harry wil met zijn oproep ook jongeren aansporen. “Als testen op hiv de norm wordt en jongeren de controle krijgen over hun seksuele gezondheid, kunnen wij de generatie zijn die hiv weet te stoppen.”

"It's simple: by getting tested you are helping stop the HIV epidemic in its tracks. You are helping to save lives." — The Duke of Sussex at the start of #HIVTestWeek @THTorguk @startswith_me pic.twitter.com/qRfhTzZ4gV Kensington Palace(@ KensingtonRoyal) link