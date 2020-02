Prins Harry mist zijn vrienden nu al: “Hij is verslaafd aan Whatsapp” MVO

05 februari 2020

14u00

Royalty De Britse prins Harry (35) mist zijn vrienden nu al, zo menen insiders. Zijn verhuis naar Canada enkele weken geleden weegt zwaarder door dan verwacht. Hoewel echtgenote Meghan Markle gelukkiger is dan ooit in haar vertrouwde habitat, voelt Harry zich de vreemde eend in de bijt.

“Hij mist zijn vertrouwde groep vrienden”, klinkt het. “Dus is hij op korte tijd verslaafd geraakt aan sociale media. Hij zit constant op Whatsapp om met zijn maten te chatten.”

Het zou vooral gaan om gesprekken met Thomas van Straubenzee, Guy Pelly, Tom Inskip en diens vrouw Lara, die al jarenlang een hechte relatie met Harry hebben. Ze gingen vaak samen uit en speelden polo en rugby in het weekend. Pelly stond aan de zijde van Harry tijdens het beruchte Nazi-kostuum-incident, waarvoor ze serieus werden uitgekauwd in de pers. “Hij kent hen al sinds zijn kindertijd en ze hebben samen veel meegemaakt. Zeker tijdens zijn wilde jeugdjaren. Het is de eerste keer in zijn leven dat Harry hen moet missen en dat blijkt moeilijker dan gedacht.”

“De vrienden gebruiken al jaren dezelfde Whatsapp-groep. Harry stuurt hen foto’s en grappige video’s, en vraagt naar hun eigen belevenissen. Zijn grootste schrik is dat het contact met hen zal verwateren nu hij in het buitenland woont.” Harry en Meghan verblijven momenteel op Vancouver Island, waar ze hun volgende stappen op zowel privé- als professioneel vlak plannen.

Het gerucht doet de ronde dat Inskip, de beste vriend van de prins, het huwelijk met Meghan niet goedkeurde. “Hij had er zijn bedenkingen bij, maar hij was wel op het trouwfeest. Dat Meghan Harry nu heeft meegenomen naar Canada verbetert Toms beeld van haar natuurlijk niet. Gezien Tom en zijn vrouw Lara het nooit voor Meghan hebben gehad, zou de verhuis wel eens de doorslaggevende factor kunnen zijn in een breuk tussen hen en Harry...”