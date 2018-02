Prins Harry maakt opnieuw miljoenen vrij voor natuurparken in Afrika DBJ

02 februari 2018

19u23 0 Royalty African Parks gaat samen met drie andere partijen 23,5 miljoen dollar (18,8 miljoen euro) besteden om een van de laatste natuurreservaten van West-Afrika, het Pendjari National Park in Benin te behouden. African Parks is de niet-gouvernementele organisatie (ngo) waar de Britse prins Harry de voorzitter van is.

Samen met de National Geographic Society, de Wyss Foundation en de Republiek Benin gaat African Parks het geld de komende vijf jaar investeren.

Harry is pas sinds begin dit jaar de president van de organisatie. African Parks is een ngo die diverse parken in Afrika onder de hoede heeft. De organisatie beheert nationale parken en andere belangrijke natuurgebieden in opdracht van de diverse regeringen.

De prins heeft in de afgelopen maanden al aan projecten meegedaan in Zuid-Afrika, Botswana, Tanzania en Namibië.