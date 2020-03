Prins Harry komt in mei niet naar Nederland: “Dit was een heel moeilijk besluit” LOV

19 maart 2020

20u21

Bron: ANP 0 Royalty Prins Harry (35) reist in mei niet af naar Nederland. De Invictus Games in Den Haag, waarvan prins Harry bedenker en initiatiefnemer is, worden vanwege de coronacrisis uitgesteld. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt.

Wellicht dat de hertog van Sussex in mei of juni van volgend jaar wel in Den Haag is. De organisatie kijkt naar de mogelijkheden om het sportevenement voor militairen die blijvend letsel hebben opgelopen dan te organiseren.

De organisatie laat weten teleurgesteld te zijn het evenement, dat van 9 tot 16 mei zou plaatsvinden, te moeten afblazen. “We weten dat het niet houden van de Invictus Games in mei teleurstellend nieuws zal zijn voor de hele Invictusfamilie en voor iedereen die betrokken is bij de planning en levering van de Games. We zijn zeer dankbaar voor de voortdurende steun van degenen die betrokken zijn en blijven bij de Invictus Games Den Haag 2020, en we blijven ons inzetten voor het herstel van gewonde en zieke militairen.”

“Dit was een heel moeilijk besluit”, zo reageert prins Harry op het uitstellen van de Invictus Games in Den Haag. “Het cancelen van het evenement was de enige goede en veilige optie. Ik wil iedereen bedanken voor het harde werken in de afgelopen weken. Ik weet hoe teleurgesteld jullie allemaal zullen zijn”, zegt de prins in een video die hij donderdagavond op social media plaatst. Harry sluit zijn video af door iedereen op het hart te drukken op elkaar te letten. “Jullie hebben allemaal online contact met elkaar, dus houd elkaar in de gaten. Let alsjeblieft op jezelf. Bedankt.”

Harry zou samen met Meghan (38) bij de Invictus Games aanwezig geweest zijn. Ook prinses Margriet (77), erevoorzitter van de Invictus Games 2020, zou erbij geweest zijn.