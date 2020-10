Prins Harry komt dit jaar niet naar huis voor Kerstmis: “Ze zijn er nog niet klaar voor om weer een hechte familie te zijn” MVO

04 oktober 2020

10u26

Bron: The Mirror 0 Royalty Prins Harry (35) en Meghan (39) zullen dit jaar niet terugkeren naar de UK om Kerstmis te vieren. Dat zouden ze verteld hebben aan enkele vrienden en vriendinnen, die op hun beurt naar de Britse kranten trokken. Het zou het 2de jaar op rij zijn dat Harry niet bij zijn eigen familie is voor kerst.

Vorig jaar vierden Harry en Meghan de feestdag bij Meghans moeder, Doria Ragland. Ook dit jaar - nu het koppel een permanent onderkomen heeft gevonden in Santa Barbara, Californië - zouden er gelijkaardige plannen zijn gemaakt. Dat betekent dat Harry zijn familie alweer niet ziet tijdens de feestdagen. Een grote teleurstelling - maar ook een belediging - voor zijn grootmoeder Queen Elizabeth, zijn vader prins Charles en zijn broer William.

“Hoewel het de laatste weken iets beter gaat tussen Harry en William, is hun band niet wat hij geweest is. Ze zijn niet de hechte familie die ze vroeger waren”, verklapt een insider aan The Mirror. “Niemand is op dit moment klaar om samen gezellig rond de tafel te zitten voor een familiekerst. De spanning zou te snijden zijn.”

Ondankbaar

“Het is pijnlijk dat het koppel er twee jaar op rij voor kiest om niet naar Groot-Brittannië te komen”, legt de Britse krant The Mirror uit. “Omdat de Queen in 2017, vlak na de verloving van Harry en Meghan, een opmerkelijke uitzondering heeft gemaakt voor Markle. Ze nodigde haar uit op het kerstfeestje van de royals in Sandringham. Ze mocht zelfs mee naar de traditionele misviering in de St Mary Magdalene Church op het landgoed van Elizabeth, in Norfolk. Normaal gezien mogen enkel aangetrouwde partners mee naar zo’n viering. Maar Meghan kreeg die eer al als verloofde, ook al gaat dat rechtstreeks tegen het koninklijke protocol in. Die mooie geste was blijkbaar niet genoeg om hen een tweede keer terug te doen komen. Ze komen dus erg ondankbaar over.” Hun zoontje, Archie, heeft bijgevolg nog nooit de feestdagen doorgebracht bij zijn Engelse familieleden.

