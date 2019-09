Prins Harry kan niet wachten om zoontje Archie zijn Afrikaanse roots te tonen KD

23 september 2019

12u00

Bron: DailyMail 0 Royalty Prins Harry en Meghan Markle komen vandaag aan in Kaapstad. Het is de eerste officiële reis waar ook hun zoontje Archie bij aanwezig is. Volgens ingewijden kan de prins niet wachten om zijn zoon voor te stellen aan Afrika. Het continent heeft niet alleen een speciale plek in het hart van de prins, het herbergt ook de roots van de kleine royal. Meghan Markle stamt namelijk af van Amerikaanse slaven die uit Afrika werden overgebracht.

Het prinselijk koppel strijkt tien dagen neer in Afrika. Meghan blijft vervolgens vijf dagen met baby Archie in Kaapstad, terwijl Harry ook Botswana, Angola en Malawi aandoet. Meghan gaat niet mee naar die locaties omdat het vliegtuig waarmee Harry reist naar verluidt niet ‘kindvriendelijk’ is. Het gezin wordt daarna herenigd in Johannesburg. “De hertog en de hertogin kijken er erg naar uit om Afrika te bezoeken op hun eerste officiële trip als een familie", aldus een woordvoerster van het paleis. “Afrika heeft een speciale plek in het hart van de hertog en hij kijkt ernaar uit om dat te delen met de hertogin en hun zoon. Vier landen in tien dagen is een druk schema en daarbovenop hebben we nog een extra kleine passagier om alles wat levendiger te maken.” Of iemand Archie zal kunnen spotten, blijft voorlopig nog een mysterie. “We kunnen dat voorlopig nog niet bevestigen”, aldus de woordvoerster van Harry.

Harry en Meghan vliegen met een commerciële vlucht naar Afrika, maar een officiële plechtigheid voor de aankomst van het koppel werd niet voorzien. Vermoedelijk zullen de royals proberen om langs een VIP-uitgang onopgemerkt te verdwijnen. Omdat de veiligheid van het adellijke koppel gegarandeerd moet worden, wordt hun planning niet ver op voorhand bekendgemaakt. Wat wel geweten is, is dat Harry en Meghan ‘Distrik Ses’ zullen bezoeken. Tijdens het apartheidregime werd een groot deel van de bevolking met geweld uit het gebied verdreven. Meghan zal ook een kookevenement bijwonen, alsook een bezoekje brengen aan moeders met HIV.

De kleine Archie zal op de trip ook wat spullen achterlaten. “Archie kreeg ontelbare cadeautjes van verschillende organisaties en het volk. De hertog en hertogin zijn ontzettend dankbaar voor deze gebaren, maar één kleine baby kan natuurlijk niet alles dragen. Bovendien groeit hij zo snel. De hertogin heeft daarom beslist om een aantal van die geschenken te overhandigen aan Afrikaanse kindjes die het beter kunnen gebruiken.” Ze zal naast kleren ook andere spullen zoals potloden brengen.