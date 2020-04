Prins Harry kan moeilijk wennen aan nieuwe leven na ‘Megxit’: “Hij mist z’n tijd bij het leger” BDB

30 april 2020

11u32

Bron: ANP/Daily Mail 1 Royalty Prins Harry (35) kan maar moeilijk wennen aan z’n nieuwe leven in L.A. De hertog van Sussex denkt vol heimwee terug aan zijn tijd bij het Britse leger en mist vooral de vriendschappelijke sfeer die er heerste. Dat vertelt een ingewijde aan de Britse krant The Telegraph.

Harry was ruim tien jaar actief voor de Britse strijdkrachten, van 2005 tot 2015. Hij stond er bekend als 'Captain Wales’. Zijn stap terug binnen het Britse koningshuis op 31 maart betekende echter ook dat hij al z’n militaire posities moest neerleggen en daar had de prins het moeilijk mee. Zo was hij onder andere kapitein-generaal van de Royal Marines. “Harry heeft aan vrienden verteld dat hij het leger en zijn militaire taken mist. Hij mist de kameraadschap onder de strijdkrachten”, klinkt het in The Telegraph. De prins zei eerder ook dat hij de Britse troepen zou blijven steunen, al is dat dan vanop afstand en eerder op mentaal vlak.

Hoewel de jongste zoon van prins Charles achter zijn beslissing staat om geen 'senior royal' meer te zijn en samen met echtgenote Meghan Markle en hun bijna 1-jarige zoon Archie een meer teruggetrokken bestaan te leiden, is het wennen. “Hij zegt zijn vrienden dat hij nog steeds niet kan geloven dat dit is gebeurd. Hij kan niet geloven dat zijn leven zo op zijn kop is gezet”, vertelt de ingewijde.

(Lees verder onder de foto.)

Harry voelde zich op z'n gemak in het leger, maar hij werd nog gelukkiger toen hij z’n toekomstige echtgenote leerde kennen. "Maar ik denk niet dat hij had kunnen voorzien hoe dingen uiteindelijk zouden lopen." De prins neemt Meghan niets kwalijk, volgens de bron. "Hij heeft alleen het gevoel dat hij meer beschermd zou geweest zijn tegen de hele mediastorm van de voorbije maanden als hij nog in het leger had gezeten."

In 2017 zei Harry al dat dienen in het leger "de beste ontsnapping uit het dagelijkse leven" was die hij ooit had gehad. "Het voelde alsof ik echt iets bereikte", vertelde de hertog van Sussex toen. "Ik voelde me onderdeel van een team. Ik was ook geen prins, ik was gewoon Harry."

