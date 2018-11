Prins Harry is nog steeds erg begeerd, en daar moet Meghan Markle eens goed om lachen



TDS

20 november 2018

15u25

Bron: ANP 0 Royalty Meghan, de hertogin van Sussex, werd maandagavond herinnerd aan hoe gewild haar man prins Harry was voor hun huwelijk. Tijdens de Royal Variety Performance grapte comedian Greg Davies over de massale teleurstelling onder vrouwen toen Harry zijn relatie met Meghan wereldkundig maakte.

“Alle vrijgezelle vrouwen waren toch een beetje teleurgesteld toen Harry van de markt bleek te zijn”, citeerde Davies zijn 78-jarige moeder. “Alsof zij ooit kans maakte.” Meghan en Harry lachten net zo hard als de rest van het publiek. De hertogin gaf Davies, die de avond presenteerde, zelfs applaus, zagen aanwezige verslaggevers.

Harry en Meghan trouwden op 19 mei, maandag precies een halfjaar geleden, in Windsor. De twee maakten hun verloving vorig jaar november bekend, ruim een jaar nadat de prins zijn relatie met de Amerikaanse bevestigde. Dat deed Harry op een ongewone manier; in november 2016 stuurde hij via Kensington Palace een krachtig statement uit, waarin hij de pers vroeg zijn vriendin met rust te laten.

Baby

Aan het begin van de avond stond Davies meteen stil bij het grote nieuws dat Harry en Meghan vorige maand bekendmaakten: in het voorjaar moet hun eerste kind het levenslicht zien. “Zoals ze dan in koninklijke kringen zeggen: one is thrilled that two will become three!”

Voorafgaand aan de jaarlijkse variétéshow ontmoetten Harry en Meghan een aantal artiesten. Zo stonden de hertog en hertogin weer oog in oog met de cast van de musical Hamilton en stelde Harry zijn vrouw voor aan zijn ‘vrienden’ van Take That. “Vraag je man maar eens naar zijn tamboerijnspel op een van onze platen”, zei Gary Barlow tegen Meghan. “Jamaica toch?”, viel Harry bij. De prins pakte zijn tamboerijn op voor Sing, het nummer dat onder leiding van Barlow werd gemaakt ter gelegenheid van het diamanten regeringsjubileum van koningin Elizabeth.

Met de Royalty Variety Performance wordt geld opgehaald voor de Royal Variety Charity, waarvan Elizabeth beschermvrouwe is. De show wordt elk jaar bijgewoond door een of meerdere leden van de Britse koninklijke familie. Harry was één keer eerder van de partij, in 2015. Traditiegetrouw zijn de aanwezige royals onderwerp van grappen. Een registratie van de avond wordt later uitgezonden op de Britse televisie.