Prins Harry in emotionele toespraak: "Triest dat het zo ver heeft moeten komen, maar ik had geen andere keuze"

20 januari 2020

01u31

Bron: Reuters, The Guardian, ANP 0 Royalty De Britse prins Harry (35) had het gevoel geen andere keus te hebben dan een stap terug te doen binnen de koninklijke familie. In een emotionele speech voor een liefdadigheidsinstelling in Londen reageerde de hertog van Sussex gisterenavond voor het eerst openlijk op zijn breuk met het koningshuis.

In zijn toespraak voor de Londense liefdadigheidsinstelling Sentebale wees prins Harry met beschuldigende vinger naar de media. “Want ik wil dat je de waarheid van mij hoort, niet als prins of als hertog, maar als Harry, dezelfde persoon die de meeste van jullie de afgelopen 35 jaar hebben zien opgroeien", klonk het.

"Toen Meghan en ik eenmaal getrouwd waren, waren we enthousiast en hoopvol en we waren hier om te dienen", aldus de prins. “Onze hoop was dat we koningin, de Gemenebest en mijn militaire verenigingen konden blijven dienen zonder publieke financiering. Dat was helaas niet mogelijk", vertelde de prins. “Ik heb dit geaccepteerd, wetende dat het niet verandert wie ik ben of hoe toegewijd ik ben. Maar ik hoop dat het jullie helpt om te begrijpen waar het op uitgedraaid is, dat ik afstand zou doen van alles dat ik ooit gekend heb om een stap voorwaarts te doen naar wat ik hoop een rustiger leven kan zijn. Wat ik jullie wil duidelijk maken is dat we zeker niet weglopen en al helemaal niet van jullie weglopen", zei hij tegen zijn toehoorders. “Het Verenigd Koninkrijk is mijn thuis en een plaats waar ik van houd. Dat zal nooit veranderen.”

Harry gaf ook aan de beslissing om een stap terug te doen niet lichtvaardig te hebben genomen. “We hebben er maanden over gepraat na zoveel jaren van uitdagingen. Ik weet dat ik het niet altijd bij het rechte eind heb, maar wat dit betreft was er geen andere optie”, aldus Harry, die zegt bij Meghan “de liefde en het geluk te hebben gevonden waar hij altijd op gehoopt had in zijn leven.”

Harry en Meghan zullen “een leven van dienstbaarheid” blijven leiden, aldus de prins in zijn toespraak, waarin hij de koningin en de rest van zijn familie bedankt voor hun steun. “Ik zal dezelfde man blijven die van zijn land houdt en zijn leven wijdt aan het ondersteunen van de doelen, liefdadigheidsinstellingen en militaire gemeenschappen die zo belangrijk voor me zijn.”

Afstand titels

Buckingham Palace maakte zaterdag in een officiële verklaring bekend dat de Britse prins en zijn 38-jarige echtgenote vanaf komend voorjaar hun koninklijke titels niet langer zullen gebruiken en geen publieke financiële middelen meer ontvangen voor koninklijke plichtplegingen. Hun titels van hertog en hertogin van Sussex mogen de twee wel blijven gebruiken.

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan maakten begin januari bekend uit de spotlights te willen stappen als leden van het koningshuis en hun tijd te willen gaan verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. Bovendien wilden Harry en zijn Amerikaanse eega financieel onafhankelijk worden. De druk en de media-aandacht die de positie met zich meebrengt werd hen te veel. Buckingham Palace leek in eerste instantie compleet verrast door het statement van de twee. “Voorbarig”, klonk het.