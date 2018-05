Prins Harry houdt media op afstand en dit is waarom SD

02 mei 2018

17u09

Bron: ANP 0 Royalty De media zijn maar op zeer beperkte schaal welkom bij het huwelijk van prins Harry (33) en Meghan Markle (36). Slechts één verslaggever wordt op 19 mei toegelaten tot de St George's Chapel, zo heeft een woordvoerder van Kensington Palace bevestigd.

De kapel is tenslotte klein - er kunnen 'maar' 600 genodigden in. Bovendien is het een privé- en geen staatsaangelegenheid. Voor fotografen is er ook geen plek. 4 uitverkorenen krijgen echter een mooi plaatsje net naast de ingang. De overige media zullen het moeten doen met persvakken of een plekje langs de route van de rijtoer na afloop van de plechtigheid.

De New York Times meldt dat de beperking te maken heeft met het feit dat de prinsen Harry en William de media verantwoordelijk houden voor de dood van hun moeder prinses Diana, ruim 21 jaar geleden. "Het moet een beslissing zijn van de prins zelf. Ik kan me niet voorstellen dat het persteam van het paleis dit heeft geadviseerd", citeerde de fotojournalist Arthur Edwards (77), die van het volgen van de royals voor The Sun zijn levenswerk heeft gemaakt.

Gevaarlijk spel

Hij is op zijn zachtst gezegd verbolgen over de persregeling. "Ik heb er genoeg van. Er zijn wrijvingen tussen ons en hen. Volgens mij begonnen de jongens de controle over te nemen", aldus Edwards. Anders dan bijvoorbeeld hun collega's op het vasteland poseren William (35) en Kate (36), maar vaak ook Harry en nu Meghan niet bij aankomst of vertrek, maar kijken ze vaak ostentatief een andere kant op dan waar het persvak is.

"Het is een gevaarlijk spel", aldus een door de New York Times ondervraagde journalist, want boze kranten nemen wraak door extra te gaan wroeten in hun privéleven. Harry heeft dat de afgelopen weken al gemerkt door een reeks van sensationele artikelen in de Daily Mail, waarin het ene na het andere familielid van Meghan Markle alle ruimte kreeg om zijn of haar beklag te doen over het feit geen uitnodiging te hebben ontvangen voor de bruiloft. Dat ze haar al tien jaar niet meer hadden gezien, maakte niet uit. "Familie is familie", aldus een boze oom.

Rechten

Dat de pers grotendeels buiten de deur wordt gehouden is bij andere, minder bekende leden van de koninklijke familie, ook voorgekomen. Harry's neef Peter Phillips (40), de eerste van de kleinkinderen van koningin Elizabeth die trouwde in 2008, loste het op een voor hem voordelige manier op. Hij verkocht de exclusieve rechten op foto's aan weekblad Hello!.