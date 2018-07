Prins Harry hoopt op jeugd in strijd tegen aids KVE

23 juli 2018

18u02

Bron: Belga 0 Royalty Prins Harry hoopt op de jeugd voor het vinden van een definitieve oplossing voor de hiv- en aidsproblematiek. Dat zei de hertog van Sussex vandaag ter gelegenheid van AIDS2018, de 22ste internationale conferentie over aids, die in Amsterdam wordt gehouden. Hij is daar aanwezig als vertegenwoordiger van zijn eigen stichting Sentebale.

"Bij de jeugd komen de oplossing, de passie en het engagement vandaan. De jonge generatie heeft het vermogen de oplossing in een veel korter tijdsbestek te vinden. Jongeren moeten niet langer aan de zijlijn staan, maar aan tafel meepraten over de praktijk die in ieder land verschillend is. Meer en meer leiders moeten de ervaringen van de jeugd gebruiken. Ik ben 33 en dreig al de aansluiting te verliezen met jongeren die nieuwe technologieën omarmen", aldus de Britse prins.

Naast prins Harry wonen ook Elton John, de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton en 18.000 wetenschappers, activisten en politici de vierdaagse conferentie bij.

Zes gezondheidsorganisaties luidden de alarmbel over de verspreiding van aids in Oost-Europa. Elk jaar worden zo'n 190.000 mensen besmet met het hiv-virus in Oost-Europa en Centraal-Azië. Slechts een fractie daarvan hebben toegang tot medicatie. In de gebieden worden homoseksuelen en druggebruikers ook vervolgd en gediscrimineerd, aldus de organisaties, wat hen kan beletten om zich op hiv te laten testen.

Volgens de Verenigde Naties liepen vorig jaar 1,8 miljoen mensen hiv op. Wereldwijd leven 37 miljoen mensen met hiv, de meesten in Afrika. Elk jaar sterven bijna 1 miljoen mensen aan ziektes die gerelateerd zijn aan aids.