Prins Harry fronst wenkbrauwen na optreden Liam Payne

13 maart 2018

14u25

Bron: Kameraki 6

Meghan Markle werd samen met haar verloofde prins Harry verwacht voor een kerkdienst voor Commonwealth Day in Westminster Abbey en dat in het gezelschap van de Queen. Meteen goed voor haar eerste officiële verplichting met de Britse koninklijke familie. De voormalige One Direction-zanger Liam Payne was ook van de partij en bracht een eigen versie van een nummer van John Mayer. Wat prins Harry dacht van het optreden maakte hij met één veelzeggende blik duidelijk aan Meghan.