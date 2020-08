Prins Harry en prins William hebben elkaar al maanden niet gezien of gesproken: “Het is geen woede, het is pure pijn” TDS

18 augustus 2020

12u11

Bron: Elle 0 Royalty Komt er ooit een einde aan alle opschudding waar de leden van de Britse koninklijke familie in verwikkeld raken? Omid Scobie en Carolyn Durand, auteurs van het boek ‘Finding Freedom’, hebben hun twijfels. Zo beweren ze dat prins William (38) “razend” was op zijn broer Harry (35) diens vrouw en Meghan Markle (39) voor “het schaden van de reputatie” toen het koppel afscheid nam van hun koninklijke taken en zou er van contact totaal geen sprake meer zijn. Maar hoe is het zover kunnen komen?

Volgens Omid Scobie en Carolyn Durand ontmoette Meghan haar toekomstige schoonbroer William voor het eerst in november 2016. Meghan had zich “voorbereid om op de rooster te worden gelegd, maar hij was erg vriendelijk.” Meghan bezocht William in appartement 1A, zijn verblijf in Kensington Palace. Harry was op dat moment bij haar. “Meghan dacht dat William ongetwijfeld alles over haar - en haar intenties - zou willen weten. Ze was zich er goed van bewust dat de broers op hun hoede waren voor vrouwen die meer geïnteresseerd waren in hun titels dan in hun welzijn. Ze had bovendien niet meer uit een andere wereld kunnen komen dan die van William, zijn vrouw en de meeste van hun vrienden.”

Er leek aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht. “William zei eerst tegen haar: ‘Ik verheugde me erop het meisje te ontmoeten dat die dwaze grijns op het gezicht van mijn broer kan toveren’”, aldus de auteurs, die stellen dat Meghan en William over het algemeen “goed met elkaar overweg konden”. De sfeer sloeg echter om: toen William zijn wantrouwen over Meghan liet blijken bij zijn broer, ontstond een breuk die tot op vandaag enkel groter lijkt te worden. “William uitte persoonlijk zijn zorgen over de snelheid waarmee Harry’s relatie zich ontwikkelde met een Hollywood-actrice die hij nog niet lang kende. Omdat William amper iets wist over Meghan, wilde hij er zeker van zijn dat Harry niet verblind werd door lust.”

Amper contact

De gevolgen lieten zich sindsdien voortdurend blijken, soms in kleine details. Zo was prins William voorafgaand aan de koninklijke bruiloft van zijn broer niet aanwezig bij de doop van Meghan, terwijl prins Charles wel present tekende. Bij de eerste receptie stelde William Meghan en Harry merkwaardig kort voor, waarna prins Charles al snel het woord nam. En ook tijdens het huwelijk van zijn broer bleef Willams aandeel beperkt: hij hield een korte toespraak, om de microfoon uiteindelijk door te geven aan Charlie van Straubenzee, een oude schoolvriend van Harry. Een teken aan de wand, zo zou de toekomst dus uitwijzen.

De band tussen Meghan en Harry en William en diens vrouw Kate (38) bleef ook na de bruiloft verstoord. Prins William en Kate hebben Meghan en Harry nooit bezocht in hun nieuwe woning, waar de Sussexes tijdens hun eerste maanden als getrouwd koppel nochtans heel wat vrienden en familie ontvingen. “De uitnodiging was er desondanks”, klinkt het diplomatisch. “Harry was op een punt in zijn leven gekomen waarop hij met zijn broer samenwerkte, ze samen een stichting steunden en samen woonden. Het was te veel.” Een hofmedewerker treedt bij: “Er waren momenten waarop Harry vond dat de mensen die met zijn broer werkten de dingen zo lieten uitschijnen om William in een goed daglicht te zetten, zelfs als dat betekende dat Harry de kogel moest opvangen.”

Buitenspel gezet

Meghan en Harry voelden zich volgens de auteurs “buitenspel gezet” en niet gesteund in hun werk, wat leidde tot hun beslissing om in januari 2020 afscheid te nemen van de Britse monarchie. “Harry heeft het gevoel dat er zoveel gelegenheden waren dat het hof en zijn familie hen hadden kunnen helpen, voor hen op hadden kunnen komen of hen hadden kunnen steunen. Maar dat hebben ze nooit gedaan.”

Volgens medewerkers van Kensington Palace is William intussen ontzet door de openbaring van hun privéproblemen. De twee zouden al maanden niet meer met elkaar gesproken hebben. “Het is geen woede. Het is pure pijn”, luidt het. Iets wat ook auteur Omid Scobie bevestigt: “De zaken zijn niet intern besproken. Dat heeft William echt het meeste pijn gedaan, want hij draagt ​​twee hoeden. Hij is niet alleen de broer van Harry, hij is ook de toekomstige koning die vond dat de reputatie van de familie werd geschaad.”

“Dat Harry familiezaken openbaar heeft gemaakt terwijl die privé hadden moeten worden besproken, dat is pijn die tot op de dag van vandaag voortduurt”, vervolgt de auteur. “Ik denk dat de afstand tussen de broers steeds groter is geworden. De broers hebben elkaar niet meer gesproken en ze hebben elkaar niet meer gezien. Dit zal echt wat tijd kosten om te herstellen.”

