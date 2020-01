Prins Harry en Meghan zijn niet de eersten: ook deze royals namen afstand van hun koninklijke taken TDS

22u14 0 Royalty De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan nemen een stap terug als ‘senior members’ van het koningshuis en willen hun tijd gaan verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. Ook willen Harry en zijn Amerikaanse vrouw financieel onafhankelijk worden. “Na vele maanden van discussie hebben we gekozen voor een nieuwe rol binnen dit instituut”, schrijven ze in een statement. Een unicum zou je denken, al is het niet de eerste keer dat royals afstand nemen van hun koninklijke taken.

Britse prins Andrew

De Britse prins Andrew, hertog van York, heeft recent besloten zijn publieke functies neer te leggen. Hij had daartoe een verzoek ingediend bij koningin Elizabeth. Reden is het omstreden interview dat de prins onlangs gaf over zijn relaties met de overleden Amerikaanse zakenmagnaat Jeffrey Epstein. De storm die over zijn betrokkenheid bij Epstein is losgebarsten, ondermijnde volgens de prins “het werk van zijn familie en de waardevolle taken die hij in veel organisaties zoals liefdadigheidsinstellingen heeft” en die hij met trots steunt. “Daarom heb ik Hare Majesteit gevraagd of ik me binnenkort mag terugtrekken uit openbare functies en zij heeft daarin toegestemd.”

Nederlandse prins Friso

Friso was de tweede zoon van prinses Beatrix en prins Claus en de jongere broer van koning Willem-Alexander. Sinds zijn huwelijk op 24 april 2004 met Mabel Wisse Smit was hij geen lid meer van het Koninklijk Huis. De prins werd sindsdien officieel aangeduid als ‘Zijne Koninklijke Hoogheid prins Friso van Oranje-Nassau’, met ‘prins van Oranje-Nassau’ als persoonlijke titel.

Mabel Wisse Smit raakte in het najaar van 2003 namelijk ernstig in opspraak nadat werd onthuld dat ze een verhouding had gehad met de in 1991 doodgeschoten topcrimineel Klaas Bruinsma. Als gevolg hiervan verzocht Friso premier Balkenende per brief van 9 oktober 2003 de Toestemmingswet niet aan de Staten-Generaal voor te leggen. Johan Friso verklaarde dat zijn aanstaande vrouw en hij naïef waren geweest toen zij hadden besloten niet alle informatie over de relatie tussen Wisse Smit en Bruinsma te openbaren aan de premier en het staatshoofd. Op 10 oktober 2003 gaf premier Balkenende een persconferentie. Hij deelde mee dat de regering geen Toestemmingswet aan de Staten-Generaal zou voorleggen. Johan Friso moest van de premier de consequenties aanvaarden. Hierdoor zou Johan Friso zijn eventuele rechten op de troon verliezen op het moment dat zijn huwelijk met Wisse Smit zou worden voltrokken.

Britse koning Edward VIII

In de jaren 1920 stond prins Edward, de oom van koningin Elizabeth, bekend om zijn heftige liefdesleven. Uiteindelijk werd hij genekt door zijn relatie met Wallis Simpson. In 1930 ontmoette hij de vrouw uit Baltimore, zij was toen getrouwd en bevond zich in dezelfde elitaire kring als de prins. Ondanks de sterke weerstand van zijn moeder, koningin Mary, en toenmalige premier Stanley Baldwin, zette Edward toch zijn zinnen op de Amerikaanse vrouw.

Toen de prins in 1936 zijn vader opvolgde en de troon besteeg, brak het schandaal uit. Simpson scheidde van haar man en wilde in het huwelijksbootje stappen met Edward, maar de Britse regering raadde de nieuwe koning ten stelligste af om met haar te trouwen. De regering probeerde het nieuws ook uit de Britse pers te houden, maar de heisa bereikte de andere kant van de oceaan en stond op alle voorpagina’s van de Amerikaanse kranten.

Enkele maanden later deed koning Edward afstand van de troon. Hij verklaarde dat het “onmogelijk was om de zware last van verantwoordelijkheid te dragen en aan de macht te blijven zonder de hulp en steun van de vrouw van wie ik hou.”

Koning Albert II

Koning Albert II heeft in 2013 officieel troonsafstand gedaan. Hij ondertekende toen de akte van troonsafstand in de Troonzaal van het koninklijk paleis. In een korte, maar emotionele toespraak in de drie landstalen vroeg de koning aan de aanwezige politici om onvermoeibaar te blijven werken aan de eenheid in het land. “Ik wil u danken voor al het positieve dat u tijdens mijn regeerperiode heeft gerealiseerd ten bate van ons dierbaar land”, zei Albert tegen de overheid en de bevolking tijdens zijn toespraak voor de ondertekening. Hij bedankte uitdrukkelijk premier Di Rupo, maar ook de oppositie, die “noodzakelijk is voor de democratie”.

Een bijzonder moment was wanneer Albert zijn vrouw Paola in het Frans dankte dat zij hem twintig jaar heeft bijgestaan. Net als eerder op de dag reageerde de koningin geëmotioneerd. De aanwezigen in het paleis klapten secondenlang na dit woord. Vervolgens richtte hij zich tot zijn zoon. “Je bezit het warme hart en intellect om ons land zeer goed te dienen. Jijzelf en je lieve echtgenote Mathilde hebben ons volle vertrouwen.” Na het dankwoord van Albert II werd er weer geapplaudisseerd.