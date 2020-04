Exclusief voor abonnees Prins Harry en Meghan zijn amper uit beeld, of hun familieleden vechten al voor hun plaats in de spotlights TDS

08 april 2020

17u00 0 Royalty Nu prins Harry (35) en Meghan Markle (38) officieel een stap terug hebben gezet als ‘senior’ royals, zijn er heel wat veranderingen op til voor de Britse monarchie. Want, wie zal hun koninklijke taken overnemen? En wat met de dynamiek binnen de monarchie? Hoewel de Queen duidelijk maakte dat ze de beslissing van haar kleinzoon en zijn vrouw steunt, had ze hen toch liever hun koninklijke functie blijvend zien vervullen. Logisch dus, dat er achter de schermen van Buckingham Palace inmiddels een strijd is ontstaan om de felbegeerde plek in de spotlights op te eisen.

De periode waarin bijna niemand wist wie Meghan Markle was, valt intussen niet meer voor te stellen. Sinds ze haar jawoord gaf aan de Britse prins Harry is ze loslopend wild voor de media, en dat is er niet op verbeterd nu zij en prins Harry afstand namen van de monarchie. Meghan en Harry blijven voortdurend voor beroering zorgen, vooral omdat zij met hun doen en laten de zeer traditionele en strikte hofhouding op haar grondvesten laten daveren. Er lag geen enkel scenario klaar voor de ‘Megxit’, en volgens royalty-experten had ‘het komen en gaan’ van Harry en Meghan zo’n grote impact, dat de werking van het koningshuis inmiddels voorgoed is veranderd. Er is dan ook dringend nood aan een beter imago, en dus wordt alle hoop plots in handen gelegd van de andere royals, die voortaan véél meer op hun bordje krijgen.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen