Prins Harry en Meghan slagen er niet in incognito op vakantie te trekken KDL

11u18

Bron: ANP 0 Royalty Prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle zijn het jaar begonnen aan de Franse zuidkust. Het koppel vloog volgens Britse media op oudjaarsdag naar de zon.

Harry en Meghan vlogen via een gewone lijnvlucht en probeerden incognito te reizen, maar echt onopgemerkt bleven ze niet. De twee zaten al achteraan in het toestel toen de rest van de passagiers binnenkwam. Bovendien hadden de prins en zijn verloofde ook de drie rijen voor hun gereserveerd en zaten er drie 'geïrriteerde en nerveuze' lijfwachten om hen heen. Bij aankomst in Nice wachtten ook nog twee bewapende Franse agenten Harry en Meghan op.