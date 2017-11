Prins Harry en Meghan Markle zijn (verre) familie van elkaar IB

17u07

Bron: metro.co.uk, viabuzz.me 0 Chris Jackson/Getty Images Prins Harry en zijn verloofde delen een voorouder, Ralph Bowes (1480-1518). Royalty Prins Harry heeft eindelijk zijn verloving met de Amerikaanse actrice Meghan Markle aangekondigd. De Britse media hebben intussen al uitgevlooid dat de dolverliefde prins en zijn Amerikaanse schone eigenlijk (verre) familie zijn.

Dat zit zo: ondanks het feit dat de Engelse prins en zijn Amerikaanse verloofde elk aan de andere kant van de Atlantische oceaan zijn opgegroeid, blijken ze een gemeenschappelijke voorouder te hebben. Dat is Ralph Bowes, die in 1480 in het Engelse Streatlam in de county Durham werd geboren. De man was ‘high sheriff of Durham’ en blijkt de bet- bet- bet- bet- bet- bet- bet- bet- bet- bet- bet- bet- betovergrootvader van zowel de prins als van zijn verloofde Meghan Markle te zijn. Hij stierf in 1518.

Ralph Bowes en zijn vrouw Elizabeth zijn ook de verre voorouders van de huidige Britse koningin Elizabeth II wier moeder, de in 2002 overleden Queen Mother, oorspronkelijk de naam Elizabeth Bowes-Lyon droeg.

Aan Meghans kant loopt de familieband via haar vader, filmmaker Thomas Markle. De kleindochter van Ralph Bowes trad in het huwelijk met John Hussey uit Dorking, Surrey. Hun kleinkind, Christopher Hussey, emigreerde in 1632 naar de Verenigde Staten om er Nantucket, Massachusetts te stichten. Vele eeuwen later wordt uit die lijn van de familie Meghan Markle geboren.

Dat zorgt ervoor dat Meghan en Prins Harry uiteindelijk neef en nicht in de vijftiende graad zijn.

Afstammeling van slaven én koningen

Meghans stamboom is minstens even interessant als die van haar koninklijke verloofde. Want al mag ze dan wel met een prins trouwen, zelf bezit ze ook nu al een drupje koninklijk bloed, aangezien ze ook een verre afstammeling van de Engelse koning John (1166 - 1216) is. Een van haar voorvaderen aan haar moederskant was dan weer slaaf op een plantage in Georgia, tot hij in 1865 bevrijd werd toen de slavernij werd afgeschaft.

Grappig detail: de naam Markle is waarschijnlijk een verbastering van de Duitse naam 'Merckel'. Meghans grootvader van vaderskant Gordon Arnold Markle is namelijk een afstammeling van Abraham Merckel uit de Elzas.