Prins Harry en Meghan Markle springen in de bres voor holebi’s: “We steunen jullie, liefde is liefde” KD

01 juni 2019

15u12 2 Royalty Prins Harry (34) en zijn vrouw Meghan Markle (37) hebben op Instagram hun steun uitgesproken voor holebi’s. “We steunen jullie. Het is simpel: liefde is liefde”, staat er onder andere te lezen in de steunbetuiging op de officiële pagina van het koppel.

Elke maand delen Harry en Meghan enkele accounts die ze zelf volgen op Instagram. Dit zijn accounts die zich inspannen voor sociale zaken en thema’s die Harry en Meghan nauw aan het hart liggen. Zo plaatsten ze in mei de schijnwerpers op enkele accounts die zich focussen op mentaal welzijn.

Omdat juni jaren geleden al door de holebigemeenschap werd omgedoopt tot ‘pride month’, vond het koppel het een ideaal moment om hun steun voor de holebigemeenschap uit te spreken. “Deze maand eren we de accounts die de gemeenschap van holebi’s en transgenders steunen. Het zijn accounts die reflecteren op de geschiedenis en die hoopvol zijn voor een verdiende, inclusievere toekomst”, klinkt het. “We steunen jullie. Omdat het erg simpel is: liefde is liefde.”

Op de foto die het koppel deelde zijn enkele regenboogvlaggen en holebi’s te zien. Meghan en Harry voegden ook een foto van zichzelf toe aan de collage, net als een foto van prinses Diana. Harry’s moeder, die in 1997 onverwacht overleed, was lang geleden al een voorvechter voor gelijke rechten voor holebi’s. Ze rekende Elton John en Gianni Versace tot haar beste vrienden en zette zich in om het taboe rond aids en hiv (een ziekte die toen nog minachtend aangeduid werd als een ‘homoziekte’, nvdr.) te verbreken.

Het initiatief van Harry en Meghan kan op veel positieve feedback rekenen. Het bericht werd in een mum van tijd meer dan 260.000 keer geliket. Olympisch zwemkampioen Tom Daley, die openlijk biseksueel is, reageerde enthousiast op de actie. “Dit is gewoon geweldig”, klinkt zijn reactie. ‘The Good Place’-actrice Jameela Jamil reageerde via haar organisatie I Weigh eveneens. “Bedankt om deze accounts te delen. Ze zijn zo belangrijk.”

Al valt er onder de foto ook een hoop kritiek te lezen. Zo zijn sommige mensen verontwaardigd dat er meer Amerikaanse dan Britse holebi-organisaties gepromoot worden. Anderen vinden dan weer dat Harry en Meghan “geen politieke thema’s mogen promoten”.