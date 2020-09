Prins Harry en Meghan Markle ontkennen realityshow: “Het wordt een docu met homevideo’s van de Megxit-periode” MVO

29 september 2020

14u21 0 Royalty Prins Harry (36) en Meghan Markle (39) ontkennen dat ze werken aan een realityreeks waarin ze achtervolgd worden door camera’s, zoals de Britse kranten beweren. De twee hebben wel degelijk een deal met Netflix, maar volgens insiders zou het eerder gaan om een ‘smaakvolle documentaire’ met homevideo’s die het koppel maakte tijdens de Megxit-periode.

Zo zouden we de Megxit te zien krijgen vanuit het perspectief van Meghan Markle. “Die filmpjes zijn besproken tijdens onderhandelingen met Netflix, eerder deze maand”, zo vertelt een insider aan de DailyMail. “Uiteindelijk krijgen de royals zo’n 150 miljoen uitbetaald. Voor Netflix is het natuurlijk interessant dat ze info over hun privéleven willen prijsgeven, want dat is wat mensen willen zien.”

Het zou echter niet gaan om een realityshow waarbij het koppel drie maanden lang achtervolgd wordt door camera’s, zoals aanvankelijk werd gerapporteerd. “Het is voorlopig niet helemaal duidelijk wat er op hun video’s te zien zal zijn. De kans is groot dat het gaat over hun frustraties binnen het koningshuis, hun vertrek uit de koninklijke familie, hun reis naar Amerika en de geboorte van Archie.”

Daarnaast zullen Meghan en Harry ook achter de schermen meewerken aan verschillende documentaires over goede doelen. “Maar daar was het Netflix natuurlijk niet om te doen. Ze waren bereid om veel te betalen om een kijkje áchter de schermen te krijgen. Ook voor de royals zelf zit er voordeel in, want ze moeten dringend hun reputatie verbeteren.”

LEES OOK

Merendeel van Britten vindt dat Harry en Meghan koninklijke titels moeten afgeven: “En ze moeten zwijgen over politiek”