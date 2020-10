Prins Harry en Meghan Markle onder vuur om politieke oproep, Buckingham Palace neemt afstand TDS

06 oktober 2020

09u39

Bron: OK Magazine/ANP 0 Royalty Prins Harry (36) en zijn vrouw Meghan Markle (39) zijn onlangs in een speciale uitzending van het Amerikaanse tijdschrift Time verschenen. Daarin grepen de hertog en hertogin de gelegenheid aan om aandacht te vragen voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten in november. Hun oproep leverde echter Prins Harry (36) en zijn vrouw Meghan Markle (39) zijn onlangs in een speciale uitzending van het Amerikaanse tijdschrift Time verschenen. Daarin grepen de hertog en hertogin de gelegenheid aan om aandacht te vragen voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten in november. Hun oproep leverde echter zoveel kritiek op , dat ook Buckingham Palace intussen heeft gereageerd.

“De verkiezingsdag is al over zes weken. Elke vier jaar wordt ons verteld dat dit ‘de belangrijkste verkiezing van ons leven’ is. Maar deze keer is dat echt zo”, riep Meghan op. “Als we stemmen, dan worden onze waarden omgezet in actie en onze stemmen gehoord. Je stem is een herinnering dat je ertoe doet. Want je doet ertoe, en je verdient het om gehoord te worden.”

Harry vertelde dat hij zelf niet mag stemmen tijdens de verkiezingen. De prins deed wel een oproep aan de kijkers om in de aanloop naar de verkiezingen “op te staan tegen haatspraak, misinformatie en online negativiteit”. Volgens Harry kunnen de gevolgen namelijk heel groot zijn als mensen zich daardoor laten beïnvloeden.

Een nobele boodschap, al denken de Britten én de Amerikanen daar blijkbaar anders over. Zij stellen dat het koppel zich moet onthouden van commentaar op de Amerikaanse politiek, laat staan enige politieke overtuiging laten blijken. Daarom ook dat Buckingham Palace werd gedwongen om afstand te nemen van die uitspraken. “De hertog is geen werkend lid van de koninklijke familie”, laat het paleis weten. “Alle opmerkingen die hij maakt, zijn vanuit zijn persoonlijk standpunt.”

