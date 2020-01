Prins Harry en Meghan Markle leggen Britse media meteen bikkelharde regels op TDS

Bron: sussexroyal.com 10 Royalty Na het aankondigen van hun beslissing om hun rol als ‘senior’ leden van de Britse koninklijke familie op te geven, maken prins Harry (35) en Meghan Markle (38) nu bekend dat hun relatie met de media in de toekomst drastisch zal veranderen. Op de website van de hertog en hertogin van Sussex staat intussen een nieuw handboek voor de media, vol bikkelharde regels om de tabloids een hak te zetten.

De hertog en hertogin van Sussex laten op hun website optekenen dat ze hun manier van werken in 2020 drastisch zullen veranderen, om “een gevarieerde en open toegang tot hun werk” te garanderen. Ze passen hun beleid aan om “hun nieuwe rollen in de koninklijke familie te weerspiegelen”, en het koppel hoopt dat de veranderingen de toegang zullen verbeteren en hen in staat zal stellen om informatie vrijer te delen met het volk.

In een nieuw handboek voor de media op hun al even nieuwe website sussexroyal.com - die trouwens herhaaldelijk crasht door het drukke verkeer op de pagina - zetten Meghan en Harry duidelijk de regels uit. Ze schoppen daarmee tegen de schenen van gevestigde koninklijke journalisten, want Harry en Meghan zijn niet langer van plan om in de toekomst met hen samen te werken. “De koninklijke correspondenten van Groot-Brittannië worden internationaal beschouwd als geloofwaardige bronnen over zowel het werk van de leden van The Royal Family, als over hun privéleven”, aldus de regels. “Deze onjuistheid zorgt voor berichten van andere media verspreid over de wereld, waardoor valselijke reportages worden versterkt.”

Rechtstreekse informatie

De prins en zijn vrouw maken komaf met de toegang tot informatie die erkende journalisten hebben over de royals. In plaats daarvan zal het koppel “informatie rechtstreeks delen met het bredere publiek via hun communicatiekanalen”, en “toegang bieden tot geloofwaardige media die gericht zijn op objectieve berichtgeving.” Ook zullen Meghan en Harry meer “gespecialiseerde media uitnodigen voor een aantal projecten.” Er wordt verder niet gespecificeerd wat die ‘objectieve berichtgeving’ precies moet inhouden.

Ze voegen er nog aan toe: “Hun Koninklijke Hoogheden erkennen dat hun rol als leden van de Koninklijke Familie onderhevig is aan belangstelling, en zij verwelkomen nauwkeurige en eerlijke mediaberichten en zullen indien nodig ook verantwoording afleggen. Evenals waarderen ze, net als elk ander lid van de samenleving, hun privacy als individu en als gezin.”

Juridische stappen

De nieuwe richtlijnen van Harry en Meghan komen er nadat het koppel eind vorig jaar juridische stappen zette tegen enkele grote Britse mediaorganisaties. De Britse prins en zijn vrouw daagden onder meer het Britse ‘Mail on Sunday’ en ‘The Sun’ voor de rechter, naar aanleiding van de publicatie van een brief die Meghan naar haar vader zou hebben geschreven. Mail on Sunday en moederbedrijf Associated Newspapers werden aangeklaagd voor het misbruik van privé-informatie, schending van het auteursrecht en schending van de wet op gegevensbescherming.

In een verklaring verwees prins Harry naar het overlijden van zijn moeder en beklemtoonde hij zijn vrees dat de geschiedenis zich zal herhalen, als hij ziet hoe zijn “vrouw ten prooi valt aan dezelfde sterke krachten”. “Die onophoudelijke propaganda heeft een menselijke kost, zeker wanneer ze bewust vals en kwaadaardig is. En ook al hebben we ons altijd sterk gehouden, ik kan niet beginnen te beschrijven hoe pijnlijk het is geweest. Ik ben mijn moeder verloren en nu zie ik hoe mijn vrouw het slachtoffer wordt van dezelfde krachten.”