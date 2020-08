Prins Harry en Meghan Markle delen schoolspullen uit aan kinderen in armoede TDS

21 augustus 2020

16u41

Bron: ANP 0 Royalty Prins Harry (35) en Meghan Markle (39) hebben de handen uit de mouwen gestoken voor de organisatie Baby2Baby. Deze organisatie is speciaal voor kinderen die in armoede leven. Bij een basisschool werd een drive-through geopend waar kinderen hun schoolspulletjes konden ophalen om thuis mee aan de slag te gaan.

De graaf en gravin van Sussex hielpen bij het uitdelen van de schoolspullen, kleding, toiletartikelen en eten. De spullen konden worden opgehaald bij Knox Elementary in het zuiden van Los Angeles.

Op de foto’s is het stel te zien met mondkapjes terwijl ze spullen uitdelen en praten met de kinderen. Harry is al jaren beschermheilige voor meerdere organisaties die zich inzetten voor kinderen, waaronder Scotty’s Little Soldiers en Children’s HIV Association.

