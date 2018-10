Prins Harry en Meghan krijgen traditionele verwelkoming in Nieuw-Zeeland kv

28 oktober 2018

06u56

Bron: Reuters 0 Royalty De Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan zijn vandaag aangekomen in Nieuw-Zeeland voor de laatste etappe van hun reis langs bestemmingen in de Stille Oceaan. Het Britse paar werd er getrakteerd op een ceremonieel onthaal.

Het prinselijke paar, dat tijdens deze reis al Australië, Fiji en Tonga bezocht, werd op de luchthaven van Wellington ontvangen door de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. De officiële verwelkoming gebeurde op het gazon van de woning van gouverneur-generaal Dame Patsy Reddy, de vertegenwoordiger van de Britse koningin in het land dat deel uitmaakt van het Gemenebest van Naties, het vroegere Britse Gemenebest.

Harry en Meghan wisselden de traditionele hongi-groet uit met Maorileiders, waarbij ze hun neuzen en voorhoofden tegen elkaar drukten en werden verwelkomd met een ‘haka’, een eeuwenoude traditionele oorlogsdans. Er werden ook een eresalvo afgevuurd.





Later op de dag bracht het koppel een bezoek aan het Pukeahu National War Memorial Park waar ze een bloemenkrans neerlegden aan het Graf van de Onbekende Soldaat en het Britse herdenkingsmonument bezochten.

Een groot aantal fans had zich in de buurt verzameld om een glimp te kunnen opvangen van de kleinzoon van koningin Elizabeth en zijn vrouw. Het koppel nam uitgebreid de tijd om de menigte te begroeten.

Meghan en Harry vlogen in vanuit Australië waar ze gisteren het einde van de Invictus Games in Sydney bijwoonden. Ze werden vergezeld door meerdere Nieuw-Zeelandse atleten. De Invictus Games zijn een internationale paralympische competitie voor militairen en veteranen, die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt in het leger. Prins Harry is de initiatiefnemer van het sportevenement.

Later vandaag zal het prinselijke paar een receptie bijwonen ter ere van het kiesrecht voor vrouwen. Nieuw-Zeeland werd in 1893 het eerste land ter wereld waar vrouwen mochten stemmen bij parlementsverkiezingen.