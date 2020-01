Prins Harry en Meghan doen een stap terug. Wat betekent dat financieel voor hen? IB

09 januari 2020

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben aangekondigd dat ze een stap terug doen als 'senior members' van het Britse koningshuis. Het echtpaar wil "financieel onafhankelijk worden" en heeft alvast een groot gecombineerd vermogen om op terug te vallen. Maar waar komt hun geld vandaan?

Zowel Meghan als Harry hadden eigen inkomsten voor ze met elkaar in het huwelijksbootje stapten. Meghan Markle was een succesvolle actrice die miljoenen verdiende door haar jarenlange rol als ‘paralegal’ Rachael Zane in de succesvolle advocatenserie ‘Suits’, terwijl prins Harry vanuit zijn familie geld erfde en als officier in het Britse leger ook zelf geld verdiende. Samen zou het koppel zo’n 33 miljoen pond (zo’n 38 miljoen euro) bezitten.

Meghans privévermogen

Voor Meghan Markle voor ‘The Firm’ (het Britse koninklijke huis, red.) ging werken, had ze haar zaakjes financieel al goed op orde. Volgens de Britse krant The Independent had de hertogin voor ze met prins Harry trouwde een persoonlijk vermogen van zo’n 3,8 miljoen Britse pond (een kleine 4,5 miljoen euro). Dat geld komt grotendeels uit haar vorige job als actrice. Zeven seizoenen en meer dan honderd afleveringen lang speelde Markle de rol van paralegal Rachel Zane in de hitserie ‘Suits’, waarvoor ze zo’n 37.000 dollar per aflevering verdiend zou hebben, wat haar royaal een jaarloon van omgerekend zo’n 392.000 euro zou hebben opgeleverd.

Daarnaast speelde Markle door de jaren heen in verschillende films mee. Haar rol in ‘Remember Me’ uit 2010 zou haar zo’n 140.000 dollar opgeleverd hebben, voor haar werk in ‘The Candidate’ zou ze 130.000 dollar verdiend hebben. Daarnaast werkte ze mee aan meerdere romantische comedy’s en verdiende ze geld door mee te werken aan twee collecties voor het Canadese kledingmerk Reitmans. Ook haar oude lifestyle blog ‘The Tig’ die ze van 2014 tot 2017 onderhield, bracht geld in het laatje voor Meghan. Ze zou er door verschillende sponsorcontracten jaarlijks meer dan 61.000 pond (bijna 72.000 euro) aan verdiend hebben.

Prins Harry’s vermogen

Prins Harry’s vermogen wordt geschat rond de dertig miljoen Britse pond te liggen. Zijn geld komt vooral van zijn overleden moeder, prinses Diana, en van zijn overleden overgrootmoeder, de Queen Mother. Volgens de BBC heeft de Queen Mother in 1994 het grootste deel van haar fortuin (dat geschat wordt op zo’n 70 miljoen pond) in een trust gestopt voor haar achterkleinkinderen. Harry en zijn broer zouden zo’n 14 miljoen pond uit dat fonds delen.

Beide broers erfden ook driekwart van hun overleden moeders vermogen dat op 21 miljoen pond geschat wordt. Het andere kwart ging naar haar zeventien petekinderen. Voor haar dood zou de prinses ook nog een brief geschreven hebben waarmee ze al haar juwelen toe wilde kennen aan het deel van de erfenis dat naar haar zoons zou gaan, “zodat hun echtgenotes ze uiteindelijk kunnen gebruiken of hebben.” Zowel William als Harry gaven hun echtgenotes al juwelen die aan hun moeder hebben toebehoord.

Naast het geld dat Harry uit de verschillende erfenissen verkregen heeft, had hij ook een jaarinkomen van zo’n 45.000 pond uit zijn werk als officier voor het Britse leger.

Toelage van de Duchy of Cornwall

Een andere inkomstenbron voor Harry is zijn jaarlijkse toelage van de Duchy of Cornwall, het hertogdom van Cornwall, dat de publieke, private en liefdadigheidsacties van de huidige hertog van Cornwall (Harry's vader prins Charles) en diens familie financiert. Al sinds 1337 voorziet het fonds, dat destijds is opgezet door Edward III om zijn zoon en erfgenaam Prins Edward van middelen te voorzien, de financiële noden van de koninklijke familie.

Volgens een decreet zal “elke toekomstige Hertog van Cornwall de oudste overlevende zoon van de Monarch en erfgenaam van de troon zijn. De opbrengst van zijn nalatenschap wordt gebruikt om de openbare, particuliere en liefdadigheidsactiviteiten van The Duke en zijn kinderen te financieren.”

Volgens de Britse krant The Telegraph betaalde prins Charles in 2018 in totaal 4,9 miljoen pond (zo'n 5,7 miljoen euro) van zijn Duchy of Cornwall-inkomen aan de financiering van de koninklijke activiteiten van zijn zonen en hun partners.

“Natuurbehoud”

Als seniorleden van de koninklijke familie werkten prins Harry en Meghan Markle voltijds. Ze promootten in binnen- en buitenland in de Britse Gemenebestlanden liefdadigheidsinstellingen en goede doelen. Daaronder vielen bijvoorbeeld Harry’s Invictus Games en Meghans recente samenwerking met kledinglabel SmartWorks, dat werkloze vrouwen aan werk probeert te helpen door hen te voorzien van ‘sollicitatiewaardige kleding’. Hun levenswerk wil het paar volgens Harry echter vooral wijden aan “Afrika en natuurbehoud”. Dat zei hij vorig jaar in een veelbesproken documentaire.

Hoe ze dat gaan doen buiten hun rol als vooraanstaande leden van de Britse koninklijke familie, blijft voorlopig onduidelijk. Zeker is wel dat het Brits-Amerikaanse paar met hun gecombineerde eigen vermogen van zo’n 38 miljoen euro, niet direct op zwart zaad komt te zitten.