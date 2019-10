Prins Harry en Megan Markle beëindigen Afrikareis IB

03 oktober 2019

03u43

Bron: Belga 0 Royalty De Britse prins Harry, zijn echtgenote Meghan en hun vijf maanden oude zoon Archie hebben op hun laatste dag in Zuid-Afrika Graça Machel ontmoet, de weduwe van voormalig president en anti-apartheidsstrijder Nelson Mandela. De 73-jarige Machel was politica in haar thuisland Mozambique en zet zich vandaag in voor onderwijs en vrouwenrechten.

De prins en de hertogin hadden gisteren ook een ontmoeting met staatshoofd Cyril Ramaphosa en zijn vrouw Tshepo Motsepe, aan wie ze een geschenk gaven. In haar laatste toespraak voor vertrek zei Meghan dat ze van de mensen in Zuid-Afrika heeft geleerd dat het iedereen gelijk is "ongeacht etniciteit, overtuiging, klasse of status", elke persoon heeft waarde en verdient het om gerespecteerd te worden.

Gisterenavond zouden de royals moeten zijn teruggekeerd zijn naar Londen. In hun thuisland wacht hen een juridisch geschil met de Britse roddelpers nadat een krant een privébrief van Meghan aan haar vader publiceerde.