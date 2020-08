Prins Harry en de Queen hadden ruzie over tiara van Meghan: “Ze heeft hem eens flink op zijn plaats gezet” MVO

03 augustus 2020

10u32 0 Royalty Volgens de nieuwe biografie ‘Finding Freedom’ waren prins Harry (35) en Meghan Markle (38) slachtoffers van pesterijen binnen de paleismuren. Het aanwezige personeel zou steeds geweigerd hebben om hen te helpen, zelfs tijdens de voorbereidingen voor hun huwelijk. Angela Kelly, de persoonlijke kleedster van de koningin, herinnert zich echter iets heel anders. “Harry was vréselijk onbeleefd.”

Volgens Kelly gedroeg het koppel zich verwaand en hielden ze zich niet aan de regels. “Ze waren razend toen ze niet last minute een tiara konden komen passen die Meghan had uitgekozen voor haar huwelijk. Ze belden onze afdeling pas op het exacte moment dat ze het kroontje wilden gebruiken. Maar om koninklijke juwelen te lenen moet je áltijd een afspraak maken, en dat hadden ze niet gedaan. Harry hield echter voet bij stuk omdat Meghan al wel een afspraak met haar kapper, Serge Normant, had gemaakt op die bewuste dag. Ze hadden hem laten overvliegen uit Parijs. Harry eiste dat ik onmiddellijk naar Londen zou afreizen om de kluis van de tiara open te doen, maar ik kon echt niet op dat moment. Bovendien is dat niet hoe het werkt: er bestaat een protocol rond het gebruik van de kroonjuwelen. Meghan had haar oog laten vallen op een kroontje van Queen Mary. Die tiara is 1,3 miljoen euro waard en kan je echt niet in een opwelling komen afhalen omdat je kapper toevallig in het land is.”

“Toen bleek dat we hen niet konden helpen, begon Harry te vloeken aan de telefoon. Blijkbaar heeft hij ook erg vuile taal over mij gebruikt, zo verklaarde de assistente waarmee hij heeft gesproken”, zucht Kelly. “Ze wilden geen ‘nee’ horen.”

Queen Elizabeth, die via Angela op de hoogte werd gebracht van het voorval, was ziedend. Ze kon niet geloven dat haar kleinzoon zo’n denigrerende taal had gebruikt tegenover één van haar meest vertrouwde werknemers. Elizabeth had altijd al een goede band met Kelly, en zo’n gedrag pikte ze niet.

“De Queen heeft hem toen inderdaad op het matje geroepen”, bevestigt een bron binnen het paleis aan The Sun. “Hij heeft een flinke uitbrander gehad, want ze wilde hem eens goed op zijn plaats zetten. Harry en Meghan verkondigen aan de media dat ze slecht werden behandeld door het koninklijke personeel, maar in feite was het omgekeerd. Men zag hen niet graag komen omdat ze onbeleefd waren.”