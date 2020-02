Prins Harry duikt Abbey Road Studios in met Jon Bon Jovi SDE

20 februari 2020

18u19

Bron: ANP 0 Royalty Prins Harry (35) begint zijn 'afscheidsronde' in het Verenigd Koninkrijk muzikaal. De hertog van Sussex, die per 1 april zijn koninklijke titel neerlegt, gaat volgende week vrijdag naar de Abbey Road Studios in Londen. Daar neemt de Amerikaanse rocker Jon Bon Jovi (57) een nummer op voor de Invictus Games Foundation, waar de prins beschermheer van is. Dat heeft het Britse hof donderdag bekendgemaakt.

Jon Bon Jovi schreef het liedje ‘Unbroken’ speciaal voor veteranen die kampen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het nummer wordt samen met het Invictus Games-koor, een groep van oud-militairen, opgenomen in de legendarische studio, waar The Beatles ook elf platen opnamen. Het lied wordt in maart uitgebracht. Alle opbrengsten gaan naar de organisatie voor veteranen met blijvend letsel.

Harry zal zelf niet meezingen op het nummer, maar wel bij de opnames aanwezig zijn. De zanger zal hem vertellen over ‘Unbroken’ en de prins zal ook met leden van het koor een praatje maken.



Invictus Games

Harry en Meghan zijn van 28 februari tot en met 9 maart in het Verenigd Koninkrijk voor verschillende evenementen. Daarna reist het koppel terug naar Canada, waar de twee samen met zoontje Archie een groot deel van de tijd verblijven. In mei is is het koppel ook van de partij tijdens het militaire sportevenement Invictus Games in Den Haag.