Prins Harry draagt zijn trouwring niet meer: dit is de reden waarom

08 juni 2018

Prins Harry herneemt zijn publieke taken na zijn huwelijksreis. Aan zijn hand is geen trouwring meer te bespeuren. De reden hiervoor is gelukkig onschuldig.

Prins Harry draagt zijn trouwring niet meer. De zesde in lijn voor de troon volgt hiermee in de voetsporen van andere 'royals'. Prins William en prins Philip, de broer en opa van Harry, dragen evenmin een ring. De reden hiervoor is een oude traditie.

Voor de Tweede Wereldoorlog waren trouwringen niet ingeburgerd bij de Britse bevolking. Eens de oorlog uitbrak, bewaarden sommige soldaten hun trouwring als een aandenken aan het thuisfront. Toen prins Philip met de Queen - toen nog prinses Elizabeth - trouwde in 1947 was het gebruik nog erg nieuw. Hij koos ervoor om geen ring te dragen. Zijn zoon, prins Charles, deed dat wel.

Prins William stapte in 2011 in het huwelijksbootje met Kate Middleton. Hij gaf haar een ring, maar weigerde zelf om er één te dragen. "De prins houdt niet van juwelen", klonk het aan het Hof. "Het gaat om een persoonlijke voorkeur."

Prins Harry koos er dit jaar voor om wél een trouwring te dragen na zijn huwelijk met de Amerikaanse Meghan Markle. Nu opteert hij er klaarblijkelijk voor om het juweel toch niet meer te dragen. Hiermee volgt hij de traditie.