Prins Harry doet opmerkelijke uitspraken in telefoontje met grappenmakers: "We gingen weg om Archie te beschermen"

11 maart 2020

12u20

Bron: The Sun 2 Royalty Prins Harry (35) is het slachtoffer geworden van twee grappenmakers die aan de telefoon deden alsof ze Greta Thunberg (17) en haar vader waren. In de veronderstelling dat hij met hen sprak, heeft Harry zich serieus uitgelaten over de Megxit. “Wij zijn helemaal anders dan de rest van mijn familie.”

Geen Greta Thunberg aan de lijn. In realiteit sprak Harry met de Russen Alexei Stolyarov en Vladimir Kuznetsov. Zij namen onder andere ook de Amerikaanse Democraat Bernie Sanders (78) en Elton John (72) in de maling. De bekende grappenmakers kregen de prins zo ver om heel wat tenenkrommende uitspraken te doen over zijn familie en de nakende Megxit. “Je mag me noemen wat je wil”, begint hij het gesprek. “Gewoon Harry is goed, hoor.”

Archie op de eerste plek

Hij vertrouwde hen onder andere toe dat zijn gezinsleven er veel beter op is geworden sinds hij en Meghan Markle (38) een stapje hebben teruggezet uit de monarchie. “Wij zijn helemaal anders dan de rest van mijn familie”, geeft hij toe. “We zijn veel normaler dan zij zouden willen toegeven. Soms is de juiste beslissing niet altijd de makkelijkste. Uiteindelijk zijn we bij hen weggegaan om onze zoon te beschermen. Ik denk dat veel mensen in de wereld sympathie kunnen opbrengen voor het feit dat ik mijn gezin op de eerste plaats heb gezet. Ons leven is er sindsdien al fel op verbeterd. In Canada hebben we het beter dan in het paleis.”

Dat hij zo ‘normaal’ is, komt volgens Harry door zijn legerdienst. Die zou hem omgetoverd hebben tot een man van het volk. “Plus, het feit dat we uit de monarchie gestapt zijn, geeft ons de vrijheid om dingen te zeggen en te doen die we vroeger nooit hadden gemogen. We kunnen ons meer inzetten als activisten, zonder daar kritiek over te krijgen.”

Wanneer hij gevraagd werd naar Meghan, gaf hij openlijk toe dat ze het moeilijk had met haar koninklijke rol. “Trouwen met een prins is niet zo glamoureus als het aanvankelijk lijkt. In realiteit valt het tegen.”

Politiek geladen

Harry had op geen enkel moment door dat hij met oplichters aan het praten is. Zelfs wanneer de valse ‘Greta’ over bizarre dingen begint, zoals een gearrangeerd huwelijk voor de zesjarige prins George (Harry’s neefje) of het feit dat er dringend pinguïns naar de Noordpool moeten worden gebracht, blijft Harry ongestoord babbelen.

De prins had het ook over de Amerikaanse politiek. Hij beweerde dat president Trump “bloed aan zijn handen heeft”, en noemde daarnaast ook het Britse politieke systeem “broken”. Eerste Minister Boris Johnson kan bijvoorbeeld absoluut niet op zijn steun rekenen. “De wereld wordt echt bestuurd door een bende zieke mensen”, besloot hij. Verder wilde hij zich ook distantiëren van zijn oom, prins Andrew (60). Die komt de laatste tijd in opspraak omdat hij betrokken zou zijn bij het Epstein-schandaal. “Hij heeft niets met ons te maken”, klinkt het.

Vaak vliegen

Hoewel Harry en Meghan de laatste tijd veel commentaar krijgen omdat ze te vaak vliegen, wuift hij die weg als onterecht. “Wij vliegen echt niet vaker dan de meeste mensen die op vakantie of op weekend gaan”, verzekert hij de persoon waarvan hij denkt dat ze de beroemdste klimaatactivist ter wereld is. “Maar we vliegen inderdaad met een privéjet, omdat ik de veiligheid van mijn familie voorop moet zetten.”

De Russen vonden hun grap meer dan geslaagd, en postten het bewuste gesprek op het internet. De feiten dateren al van eind januari 2020. Harry heeft nog niet gereageerd op zijn toch wel opmerkelijke gelekte uitspraken.