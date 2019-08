Prins Harry diepbedroefd na plotse overlijden van boezemvriend TDS

26 augustus 2019

13u47

Bron: The Mirror/Daily Mail 0 Royalty Prins Harry (34) is volgens de Britse media verslagen door de onverwachte dood van Jules Roberts, één van zijn beste vrienden. Roberts had Harry in 2013 nog getraind en opgeleid voor zijn heldhaftige tocht naar de Zuidpool. Harry’s boezemvriend overleed op 37-jarige leeftijd.

Jules Roberts werd 5 augustus levenloos gevonden. Zijn lichaam werd later gecremeerd in Staffordshire in centraal Engeland. De exacte doodsoorzaak is onduidelijk, maar volgens de Britse krant Daily Mail beroofde Jules vermoedelijk zichzelf van het leven. Het nieuwe kwam als een donderslag bij heldere hemel voor Harry, die naar verluidt compleet van slag is door het overlijden van zijn goede vriend.

Om zijn deelneming uit te drukken liet prins Harry een persoonlijke brief afleveren aan Jules’ echtgenote Francesca en hun 2-jaar oude dochtertje. Ook stuurde de man van Meghan Markle een groot boeket bloemen op.

Getraind

Jules was diegene die prins Harry heeft getraind en opgeleid voor zijn tocht naar de Zuidpool. In december 2013 trok Harry met twaalf anderen - de meesten van hen raakten in de oorlog gewond - op een heldhaftig avontuur. Harry en Jules hadden naar verluidt meteen een goede klik toen ze elkaar voor het eerst leerden kennen. De twee zouden doorheen hun vriendschap veel respect voor elkaar hebben opgebouwd.