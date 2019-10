Prins Harry daagt Britse tabloid voor de rechter: “Eerst verloor ik mijn moeder en nu zie ik hoe mijn vrouw slachtoffer wordt” kv

01 oktober 2019

21u10

Bron: Sky News, ABC News, Sussex Official 13 Royalty De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan dagen het Britse roddelblad ‘Mail on Sunday’ voor de rechter, naar aanleiding van de publicatie van een brief die Meghan naar haar vader zou hebben geschreven. In een mededeling wijst Harry op de gelijkenissen tussen de manier waarop zowel zijn moeder als Meghan door de pers gepest worden.

De Mail on Sunday en moederbedrijf Associated Newspapers worden aangeklaagd voor het misbruik van privé-informatie, schending van het auteursrecht en schending van de wet op gegevensbescherming. Dat blijkt uit de gerechtsdocumenten.

In een verklaring verwijst Prins Harry naar het overlijden van zijn moeder en beklemtoont hij zijn vrees dat de geschiedenis zich zal herhalen, als hij ziet hoe zijn “vrouw ten prooi valt aan dezelfde sterke krachten”.



Verder schrijft Harry:



“Als koppel geloven we in vrijheid van de media en objectieve, waarachtige berichtgeving. We beschouwen het als een hoeksteen van de democratie en we hebben een verantwoordelijke media nooit meer nodig gehad dan nu in de huidige toestand van de wereld - op elk vlak.

Helaas is mijn vrouw een van de meest recente slachtoffers van een Britse roddelpers die campagnes voert tegen individuen zonder na te denken over de gevolgen - een roekeloze campagne die het voorbije jaar geëscaleerd is, tijdens haar zwangerschap en terwijl ze onze pasgeboren zoon grootbrengt.

Er is een menselijke kost aan deze onophoudelijke propaganda, zeker wanneer het opzettelijk onwaar en te kwader trouw is, en hoewel we voortdurend dapper hebben doorgebeten - zoals velen onder jullie weten - kan ik niet beschrijven hoe pijnlijk het geweest is. In het huidige digitale tijdperk van vandaag worden verzinsels van de pers hergebruikt als waarheid over de hele wereld. De berichtgeving van de ene dag is niet langer het papierafval van morgen.

Er komt een punt waarop opkomen tegen dergelijk gedrag het enige is dat je kan doen, omdat het mensen vernietigt en levens vernietigt. Eenvoudig gezegd is het pesten, dat mensen bang maakt en mensen het zwijgen oplegt. We weten allemaal dat dit onaanvaardbaar is, op elk vlak. We zullen en kunnen niet geloven in een wereld waar er hiervoor geen aansprakelijkheid is.

Hoewel deze actie misschien niet de veiligste is, is het wel de juiste. Want het is mijn grootste vrees dat de geschiedenis zich zal herhalen. Ik heb gezien wat er gebeurd als iemand waarvan ik hou gecommercialiseerd wordt tot het punt waarop ze niet langer behandeld of gezien worden als een echt persoon. Ik ben mijn moeder verloren en nu zie ik hoe mijn vrouw ten prooi valt aan dezelfde sterke krachten.

Hijzelf en Meghan zijn “niet in staat geweest om de aanhoudende onjuiste voorstellingen bij te stellen” en Harry bekritiseert “bepaalde media” voor het misbruik dat ze daarvan maken. “Voor deze bepaalde media is dit een spel, een dat wij van meet af aan weigerden mee te spelen. Ik ben te lang een stille getuige geweest van haar privéleed. Afstand nemen en niets doen, zou haaks staan op alles waar we in geloven”, aldus de prins in het bericht.

The Mail on Sunday had in februari een handgeschreven brief gepubliceerd. Die was volgens de tabloid van de hand van Meghan en bestemd voor haar vader Thomas Markle, van wie ze al jaren vervreemd is.

Harry, Meghan en hun bijna vijf maanden oude zoontje Archie bevinden zich momenteel in Zuid-Afrika, waar ze een tien dagen durende rondreis maken.

Harry’s moeder, Prinses Diana, overleed in 1997 bij een auto-ongeval toen ze werd achtervolgd door paparazzi.